Спорт
0
Эксклюзив

Экс-боец Bellator заявил о колоссальном уроне от Яна в бою с Двалишвили

Экс-боец Bellator Сидельников: Ян нанес колоссальный урон Двалишвили в бою UFC
Экс-тяжеловес Bellator Кирилл Сидельников считает, что количество защит титула Мерабом Двалишвили в текущем году не повлияло на исход поединка с Петром Яном
Петр Ян и Мераб Двалишвили
Петр Ян и Мераб Двалишвили (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Российский боец Петр Ян нанес колоссальный урон грузину Мерабу Двалишвили в титульном бою UFC в легчайшем весе. Такое мнение «РБК Спорт» высказал российский боец ММА и бывший тяжеловес Bellator Кирилл Сидельников.

«Надо отдать должное, что в этом бою Ян выложился на все 100%. Он полностью деклассировал Мераба. Он эту победу конкретно заслужил. Если рассматривать все раунды, единственный раунд, который, мне кажется, Петр отдал, — это первый. Он вышел хладнокровно, пару хороших ударов пропустил. Но то, что мы увидели в следующих раундах, это, конечно, совсем другое дело: он включился, прочувствовал, прощупал и, не знаю, по-моему, урона он нанес колоссально много», — сказал Сидельников.

Он подчеркнул, что Петру Яну следует отдать должное, ведь он сумел одержать победу, несмотря на сложные обстоятельства и не лучшее состояние.

«То, что Двалишвили провел четвертый бой за год и четыре раза вес гонял — это здесь ни при чем. Хочу всем донести, что заслуга не Мераба, а полностью Петра, из-за того, как он вышел и как подрался», — добавил он.

Сегодня, 7 декабря, в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 323, в котором Петр Ян провел бой против Мераба Двалишвили за чемпионский пояс в легчайшем весе. Россиянин выиграл единогласным решением судей после всех пяти раундов.

Ян уже владел поясом чемпиона UFC в легчайшем весе с июля 2020 года по март 2021 года. Двалишвили, ставший чемпионом в сентябре 2024 года, успешно защитил титул три раза до боя с россиянином.

На счету 32-летнего Яна 20 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Для 34-летнего Мераба Двалишвили это поражение стало первым с апреля 2018 года, и теперь у него 21 победа и пять поражений.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
единоборства UFC Петр Ян Мераб Двалишвили
