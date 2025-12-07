 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

В UFC после жуткой травмы выявили 1-го родившегося в 21-м веке чемпиона

Ван — первый чемпион UFC, родившийся в 21-м веке. Он завоевал титул в 24 года. 1 месяц и 23 дня. В более раннем возрасте это удалось сделать только Джону Джонсу — 23 года, 8 месяцев, 1 день
Джошуа Ван
Джошуа Ван (Фото: Maule / Getty Images)

Джошуа Ван завоевал чемпионский пояс UFC спустя 25 секунд после начала боя с бразильцем Алешандри Пантожа, обладателем титула.

Пантожа после падения на первых секундах сломал руку и не смог продолжить бой. Судьи зафиксировали победу Джошуа Вана техническим нокаутом.

Ван стал первым чемпионом UFC, родившимся в 21-м веке. Он завоевал титул в 24 года. 1 месяц и 23 дня. В более раннем возрасте это удалось сделать только Джону Джонсу — 23 года, 8 месяцев, 1 день.

Ван стал первым чемпионом UFC из Мьянмы. В детском возрасте из-за постоянных военных конфликтов он вместе с семьей переехал сначала в Малайзию, а затем в США. На счету Вана 16 побед в MMA и два поражения.

В активе 35-летнего Пантожи 30 побед в MMA и шесть поражений. Чемпионом UFC стал в июле 2023 года, после чего провел четыре успешные защиты.

Руслан Алиев
UFC
