В UFC после жуткой травмы выявили 1-го родившегося в 21-м веке чемпиона
Джошуа Ван завоевал чемпионский пояс UFC спустя 25 секунд после начала боя с бразильцем Алешандри Пантожа, обладателем титула.
Пантожа после падения на первых секундах сломал руку и не смог продолжить бой. Судьи зафиксировали победу Джошуа Вана техническим нокаутом.
Ван стал первым чемпионом UFC, родившимся в 21-м веке. Он завоевал титул в 24 года. 1 месяц и 23 дня. В более раннем возрасте это удалось сделать только Джону Джонсу — 23 года, 8 месяцев, 1 день.
Ван стал первым чемпионом UFC из Мьянмы. В детском возрасте из-за постоянных военных конфликтов он вместе с семьей переехал сначала в Малайзию, а затем в США. На счету Вана 16 побед в MMA и два поражения.
В активе 35-летнего Пантожи 30 побед в MMA и шесть поражений. Чемпионом UFC стал в июле 2023 года, после чего провел четыре успешные защиты.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили