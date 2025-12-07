 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Петр Ян рассказал об изменившей его жизнь UFC

Петр Ян — о завоевании чемпионского титула: UFC изменила мою жизнь
Петр Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. В титульном бою он победил грузина Мераба Двалишвили. По словам россиянина, для него завоевание чемпионского титула — это жизнь
Петр Ян
Петр Ян (Фото: Global Look Press)

Российский боец Петр Ян заявил, что лига UFC изменила его жизнь. Об этом он заявил после боя.

Ян единогласным решением судей победил грузина Мераба Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323.

«Очень счастлив стоять здесь с чемпионским поясом, спасибо большое болельщикам. Очень долго трудился и готовился. На сегодняшний день для меня это жизнь. UFC изменила мою жизнь. Хочу отдать должное команде, я дрался с Алджамейном и дважды с Двалишвили — у них очень сильная команда», — сказал Ян.

Также Ян обратился к своим болельщикам: он передал привет России, всем своим поклонникам, семье, жене, детям и матери, признавшись им в любви.

Кроме того, он поблагодарил свою команду за поддержку. Он также выразил признательность комментатору боя Джо Рогану, главе лиги Дэйне Уайту и всей команде UFC.

На турнире UFC 323 Петр Ян триумфально вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе, став им во второй раз в карьере. Россиянин, уже владевший поясом с июля 2020-го по март 2021 года, выиграл его у Мераба Двалишвили.

Двалишвили, завоевавший титул в сентябре 2024 года победой над Шоном О'Мэлли, ранее успешно защитил его трижды, но в поединке с Яном потерпел поражение.

Теперь в активе 32-летнего Яна 20 побед и пять поражений в ММА. 34-летний Двалишвили имеет статистику 21–5, причем до встречи с Яном его последнее поражение датировалось апрелем 2018 года.

Полина Мельникова
единоборства UFC Петр Ян Мераб Двалишвили
