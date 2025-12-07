Петр Ян рассказал об изменившей его жизнь UFC
Российский боец Петр Ян заявил, что лига UFC изменила его жизнь. Об этом он заявил после боя.
Ян единогласным решением судей победил грузина Мераба Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323.
«Очень счастлив стоять здесь с чемпионским поясом, спасибо большое болельщикам. Очень долго трудился и готовился. На сегодняшний день для меня это жизнь. UFC изменила мою жизнь. Хочу отдать должное команде, я дрался с Алджамейном и дважды с Двалишвили — у них очень сильная команда», — сказал Ян.
Также Ян обратился к своим болельщикам: он передал привет России, всем своим поклонникам, семье, жене, детям и матери, признавшись им в любви.
Кроме того, он поблагодарил свою команду за поддержку. Он также выразил признательность комментатору боя Джо Рогану, главе лиги Дэйне Уайту и всей команде UFC.
На турнире UFC 323 Петр Ян триумфально вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе, став им во второй раз в карьере. Россиянин, уже владевший поясом с июля 2020-го по март 2021 года, выиграл его у Мераба Двалишвили.
Двалишвили, завоевавший титул в сентябре 2024 года победой над Шоном О'Мэлли, ранее успешно защитил его трижды, но в поединке с Яном потерпел поражение.
Теперь в активе 32-летнего Яна 20 побед и пять поражений в ММА. 34-летний Двалишвили имеет статистику 21–5, причем до встречи с Яном его последнее поражение датировалось апрелем 2018 года.
