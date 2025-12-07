Вратарь сборной России в первом матче за ПСЖ за полгода отстоял «на ноль»

Вратарь сборной России Сафонов в 1-м матче за ПСЖ за полгода отстоял «на ноль»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов провел первый матч за французский «Пари Сен-Жермен» с мая. Он вышел в стартовом составе в игре чемпионата Франции против «Ренна» и отстоял «на ноль» (5:0).

Свою последнюю победу в составе ПСЖ он одержал 24 мая, когда парижский клуб победил «Реймс» (2:0) в финале Кубка Франции. В чемпионате Франции он не побеждал с 19 апреля.

После игры Сафонов заявил: «Наконец-то долгожданная игра, ну лично мною долгожданная».

«Очень счастлив, что получилось выйти на поле, сыграть и сделать это достойно. Надеюсь, что дальше — больше», — поделился эмоциями Сафонов в телеграм-канале.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». За ПСЖ провел 17 матчей, в семи из которых отыграл «на ноль». С ПСЖ завоевал свои первые трофеи — чемпионата Франции, Кубка, Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА, выиграл Лигу чемпионов. Помимо этого команда дошла до финала клубного чемпионата мира.

Сафонов является основным вратарем сборной России.