Вратарь сборной России в первом матче за ПСЖ за полгода отстоял «на ноль»
Вратарь сборной России Матвей Сафонов провел первый матч за французский «Пари Сен-Жермен» с мая. Он вышел в стартовом составе в игре чемпионата Франции против «Ренна» и отстоял «на ноль» (5:0).
Свою последнюю победу в составе ПСЖ он одержал 24 мая, когда парижский клуб победил «Реймс» (2:0) в финале Кубка Франции. В чемпионате Франции он не побеждал с 19 апреля.
После игры Сафонов заявил: «Наконец-то долгожданная игра, ну лично мною долгожданная».
«Очень счастлив, что получилось выйти на поле, сыграть и сделать это достойно. Надеюсь, что дальше — больше», — поделился эмоциями Сафонов в телеграм-канале.
Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». За ПСЖ провел 17 матчей, в семи из которых отыграл «на ноль». С ПСЖ завоевал свои первые трофеи — чемпионата Франции, Кубка, Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА, выиграл Лигу чемпионов. Помимо этого команда дошла до финала клубного чемпионата мира.
Сафонов является основным вратарем сборной России.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили