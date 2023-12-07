Владельцы ПСЖ продали долю в клубе американским инвесторам

По данным Bloomberg, речь идет о 12,5% акций. В клубе заявили, что инвестиции Arctos пойдут на инфраструктуру, а на спортивную часть новые акционеры влиять не смогут

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (Фото: Marco Luzzani / Getty Images)

Американская инвестиционная группа Arctos Partners стала миноритарным акционером «Пари Сен-Жермен», сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Инвестиции Arctos пойдут на инфраструктуру клуба — модернизацию стадиона и строительство нового тренировочного центра, при этом у нового акционера не будет никакого влияния на спортивную составляющую.

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что речь идет о доле 12,5%.

В 2011 году Qatar Sports Investments купила 70% акций ПСЖ за €70 млн. В ноябре прошлого года президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи говорил, что QSI рассматривает вариант продажи части акций клуба, поскольку ему требуется вливание средств.

В июне ПСЖ сообщил, что Forbes и Brand Finance оценили стоимость клуба в $4,2 млрд и $4,8 млрд соответственно.

У Arctos есть доля в Fenway Sports Group, которая владеет бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс», футбольным «Ливерпулем» и недавно приобрела миноритарную долю в команде «Формулы-1» Aston Martin.