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Спорт ,  
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Роман Ротенберг выиграл сотый матч во главе СКА

Победа СКА над «Трактором» стала сотой для Ротенберга в роли главного тренера
Роман Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года. В прошлом сезоне команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, а в этом чемпионате идет пятой в Западной конференции
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Петербургский СКА обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ, одержав сотую победу под руководством главного тренера Романа Ротенберга.

Матч в Челябинске завершился со счетом 1:3.

Ротенберг возглавил команду в январе 2022 года, на тот момент он занимал в клубе еще четыре поста — заместителя председателя совета директоров, вице-президента, генерального директора и главы штаба. С 2014 года он является первым вице-президентом Федерации хоккея России, а в этом году руководит командой «Россия 25», которая весной провела турне со сборной Белоруссии, а в декабре сыграет на Кубке «Первого канала».

Руководство СКА ответило на вопрос об отставке Романа Ротенберга
Спорт
Роман Ротенберг

В прошлом сезоне петербургский клуб проиграл ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина. В этом сезоне команда Ротенберга идет на пятом месте в Западной конференции.

Результаты других матчей дня:

«Адмирал» — «Амур» — 1:0;

«Сибирь» — «Барыс» — 5:1;

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«Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 3:2 после овертайма;

«Металлург» — «Торпедо» — 2:3;

«Лада» — «Нефтехимик» — 3:0.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ Роман Ротенберг

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