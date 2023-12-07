Роман Ротенберг выиграл сотый матч во главе СКА

Роман Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года. В прошлом сезоне команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, а в этом чемпионате идет пятой в Западной конференции

Роман Ротенберг (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Петербургский СКА обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ, одержав сотую победу под руководством главного тренера Романа Ротенберга.

Матч в Челябинске завершился со счетом 1:3.

Ротенберг возглавил команду в январе 2022 года, на тот момент он занимал в клубе еще четыре поста — заместителя председателя совета директоров, вице-президента, генерального директора и главы штаба. С 2014 года он является первым вице-президентом Федерации хоккея России, а в этом году руководит командой «Россия 25», которая весной провела турне со сборной Белоруссии, а в декабре сыграет на Кубке «Первого канала».

В прошлом сезоне петербургский клуб проиграл ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина. В этом сезоне команда Ротенберга идет на пятом месте в Западной конференции.

Результаты других матчей дня:

«Адмирал» — «Амур» — 1:0;

«Сибирь» — «Барыс» — 5:1;

«Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 3:2 после овертайма;

«Металлург» — «Торпедо» — 2:3;

«Лада» — «Нефтехимик» — 3:0.