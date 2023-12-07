Акинфеев заявил, что ему «дико неудобны» сравнения с Яшиным и Дасаевым

Президент ЦСКА ранее заявил, что Игорь Акинфеев уже превзошел достижения всех отечественных голкиперов. Вратарь на это ответил, что воспитание не позволяет ему сравнивать себя с теми, на кого он с детства равнялся

Игорь Акинфеев (Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА)

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил «Чемпионату», что ему некомфортно от сравнений с лучшими отечественными вратарями.

Президент ЦСКА Евгений Гинер 6 декабря сказал, что со всем уважением относится ко Льву Яшину, Ринату Дасаеву и другим вратарям, но, по его мнению, Акинфеев уже все рекорды «переплюнул». Дасаев не согласился с Гинером.

«Мне дико неудобны эти сравнения, — сказал Акинфеев. — Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, и, конечно, упоминание рядом с ними всегда было для меня большой честью».

Вратарь армейцев отметил, что его воспитание не позволяет ему сравнивать себя с ними и такие аналогии «несут только негативные эмоции».

Акинфееву 37 лет, он всю карьеру провел в ЦСКА, а до 2018 года был основным вратарем национальной команды.

В августе капитан ЦСКА говорил, что футбол является его любимым делом и, если бы он не хотел играть, «никакие деньги» его бы не заставили.