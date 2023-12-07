Антидопинговый прокурор запросил четыре года дисквалификации для Погба

Прокурор попросил дисквалифицировать Погба на четыре года

Поль Погба сдал положительный допинг-тест на синтетический тестостерон в конце августа и с сентября отстранен от соревнований

Поль Погба (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Антидопинговая прокуратура Италии попросила дисквалифицировать чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции и футболиста «Ювентуса» Поля Погба на четыре года, сообщает ANSA.

Погба 20 августа сдал положительный допинг-тест после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:0). В той встрече футболист остался в запасе.

В пробе Погба были обнаружены «неэндогенные метаболиты тестостерона». В октябре стало известно, что проба «Б» также оказалась положительной.

Погба в 2022 году вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед», но почти весь сезон пропустил из-за травм, отыграв только десять матчей.

La Gazzetta dello Sport писала, что «Ювентус» заморозил зарплату Погба из-за отстранения, а в случае признания футболиста виновным в нарушении антидопинговых правил может расторгнуть с ним контракт.



Погба выиграл чемпионат мира 2018 года и Лигу наций 2021 года, он также является вице-чемпионом чемпионата Европы 2016 года.