«Спартак» провел переговоры с одним из ведущих европейских менеджеров

Известный по работе с «Ювентусом» и «Зенитом» Хавьер Рибалта обсуждает со «Спартаком» возможность сотрудничества

Фото: Хавьер Рибалта (Вячеслав Евдокимов / ТАСС)

Московский «Спартак» провел переговоры с известным футбольным менеджером Хавьером Рибалтой на тему его назначения на пост спортивного директора клуба. Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов. Источник «РБК Спорт» в «Спартаке» также подтвердил эти данные, но указал, что испанец не единственный, кто рассматривается на эту должность.

По данным Карпова, клуб рассчитывает решить этот вопрос уже в декабре, сразу после утверждения кандидатуры на совете директоров. Известный спартаковский телеграм-канал «КБ Телега» также добавил, что среди кандидатов на место спортивного директора — ведущий скаут португальской «Бенфики» Томаш Амарал.

Рибалта в комментарии изданию «Спорт 24» назвал неправдой сведения о своем вероятном назначении в «Спартак».

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».

«РБК Спорт» в начале ноября сообщил, что руководство «Спартака» обсудило реформу спортивного блока клуба, при которой нынешний спортивный директор Пол Эшуорт остается на своем посту или перейдет на новую должность при спортивном блоке без потери влияния на трасферные вопросы.

В первом случае в клуб будет приглашен новый спортивный директор, и Эшуорт перейдет на новую должность, названия которой пока нет. Об этой позиции «РБК Спорт» писал в октябре. Тогда источники уточняли, что специалист будет заниматься развитием молодежного сектора, скаутинга, а также вопросами, связанными с трансферами. Такими людьми были в разное время Владимир Кузьмичев и Антар Яхья. Однако в нынешней конфигурации в «Спартаке» хотят расширить новую должность, в том числе на трансферный рынок.

43-летний Рибалта на протяжении разных лет работал в «Торино», «Милане», «Новаре». Особую известность он получил в «Ювентусе», где успешно работал с Джузеппе Мароттой в спортивном блоке клуба. За период работы Рибалты «Ювентус» осуществил трансферы Дани Алвеса, Кингсли Комана, Фернандо Льоренте, Сами Хедиры, Поля Погба, Альваро Мораты, Алекса Сандро, Пауло Дибалы и других игроков.

Позже он занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед». В 2018 году он занял пост спортивного директора «Зенита», а в апреле 2021 года его покинул. Позже испанца назначили спортивным директором «Пармы», а потом он успел поработать во французском «Марселе».

Клуб рассчитывает решить этот важный для команды вопрос уже в декабре, сразу после утверждения кандидатуры на совете директоров. Но из-за ряда нюансов дело может затянуться и до января следующего года