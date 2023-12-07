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Спорт ,  
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МОК не увидел ложных обвинений в претензиях WADA к правительству России

МОК: Претензии WADA к правительству России не противоречат нашему вердикту
Комиссия МОК в 2017 году не подтвердила тезис WADA о государственной системе допинга в России, но агентство снова заявило, что правительство в этом «замешано». В МОК не увидели проблемы в том, чтобы цитировать обвинения WADA
Президент МОК Томас Бах
Президент МОК Томас Бах (Фото: Tullio M. Puglia / Getty Images)

В пресс-службе МОК заявили «РИА Новости», что не видят противоречий в цитировании претензий Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому правительству в причастности к «допинг-программе» Игр в Сочи, несмотря на то что еще в 2017 году этот тезис опровергла комиссия МОК Самуэля Шмида.

МОК в релизе по итогам олимпийского саммита привел позицию WADA по поводу запланированных в России Игр дружбы, которые, по мнению агентства, будут организованы «тем же правительством», которое было «замешано в систематической допинговой программе» в Сочи, а затем и в манипулировании антидопинговыми данными. Комиссия Шмида в 2017 году не нашла доказательств существования в России «государственной системы допинга».

В пресс-службе МОК заявили, что в релизе по итогам саммита, содержащем обвинения WADA в адрес российских властей, и отчете Шмида, оправдывающего правительство России, «нет противоречий».

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В марте 2017 года президент Владимир Путин признал, что в России были «достоверно выявленные» случаи применения допинга, однако государственной системы поддержки допинга здесь «никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет». В феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что в отношении 28 российских спортсменов собранных комиссией МОК доказательств недостаточно, хотя и наказал 11 других атлетов.

Российские власти также отрицают обвинения в манипуляции с базой данных Московской лаборатории с результатами проверки российских спортсменов за 2012–2015 годы, из-за претензий к аутентичности которой в 2019 году WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

После ухода Виталия Мутко с поста министра спорта ведомства возглавлял Павел Колобков, а с 2020 года — Олег Матыцин.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
МОК допинг

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