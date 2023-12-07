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Спорт ,  
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Абаскаля дисквалифицировали за стычку с косовским футболистом «Ахмата»

РФС: тренер «Спартака» Абаскаль получил три матча дисквалификации за стычку
Гильермо Абаскаль толкнул Бернарда Беришу, который решил отпраздновать гол «Ахмата» у скамейки «красно-белых». Испанец пропустит два матча и один условно
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль (Фото: Официальный сайт ФК "Спартак" (Москва))

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль получил три матча дисквалификации (один условно) за стычку с косовским полузащитником грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей. Об этом заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует «Матч ТВ».

Абаскаль грубо оттолкнул Беришу в матче, который прошел в Грозном 3 декабря и закончился поражением «Спартака» со счетом 1:2. Бериша после первого гола «Ахмата» побежал праздновать в сторону скамейки гостей и прыгнул двумя ногами в сторону технической зоны, где стоял Абаскаль. Испанец посчитал такое поведение агрессивным и толкнул игрока. Ему дали красную карточку, позднее он принес «извинения российскому футболу».

«Он признал свое поведение неправильным, еще раз извинился, сказал, что примет любое наказание. <...> С учетом всех обстоятельств — дисквалификация на три матча РПЛ, два из которых реальных и один — условный. Испытательный срок один год», — сказал Григорьянц.

Тренера «Спартака» Абаскаля удалили за стычку с игроком «Ахмата». Видео
Спорт
Фото:Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

В КДК ранее заявили, что не будут дополнительно наказывать Беришу, поскольку судья оценил его поведение желтой карточкой.

«Спартак» в последнем зимнем туре сыграет 9 декабря сыграет с «Крыльями Советов», а в 19-м туре в марте встретится с «Зенитом».

Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Спартака» с коэффициентом 1,85, на победу «Крыльев Советов» — с коэффициентом 4,05.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Гильермо Абаскаль Спартак

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