Чемпиону мира по рукопашному бою Мачиеву дали 15 лет за убийство росгвардейца

В Дагестане чемпиону мира заочно дали 15 лет за убийство росгвардейца

В 2021 году присяжные оправдали Шахбана Мачиева по делу об убийстве росгвардейца в пьяной перестрелке у ресторана, дело было направлено на новое рассмотрение. Теперь суд заочно приговорил уехавшего из России спортсмена к 15 годам

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Верховный суд Дагестана заочно приговорил чемпиона мира по рукопашному бою Шахбана Мачиева к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство росгвардейца в махачкалинском кафе в 2018 году, сообщила пресс-служба суда.

Мачиева обвиняли по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

В 2021 году коллегия присяжных оправдала Мачиева, посчитав недоказанной его причастность к убийству, после чего он уехал из России. Дело было направлено на новое рассмотрение вышестоящей инстанцией, а бывшего спортсмена объявили в международный розыск.

Росгвардеец погиб 18 ноября 2018 года в Махачкале в результате пьяной драки у караоке-ресторана. По версии следствия, Мачиев и погибший были в состоянии алкогольного опьянения и начали стрелять. Мачиев, сделавший несколько выстрелов, сам получил ранение и был госпитализирован. Также в 26-летнего росгвардейца стрелял их общий знакомый, которого заочно осудили в ноябре этого года.

Мачиев выигрывал республиканские и международные соревнования по рукопашному бою, был чемпионом СНГ по полноконтактному рукопашному бою, чемпионом мира.

Отец бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап в 2018 году опровергал сообщения местных СМИ о том, что Мачиев был его учеником.

«Честно говоря, он у меня не тренировался. Многие пишут об этом, но это не так. Он занимался полноконтактным рукопашным боем, а у меня — боевое самбо. Конечно, виделись с ним — в Дагестане все друг друга видят, но в зале — нет», — говорил Нурмагомедов-старший Sport24.