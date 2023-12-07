Костомаров и Хачанов сыграли в теннис

Костомаров перенес ампутацию на кистях и ногах. Хачанов в соцсетях после игры написал, что не перестает восхищаться мужеством, характером и силой воли Костомарова

Фото: Роман Костомаров (Сергей Карпухин/ТАСС)

Олимпийский чемпион Роман Костомаров сыграл в теннис с третьей ракеткой России Кареном Хачановым. Оба спортсмена выложили видео в своих соцсетях.

Также в тренировке поучаствовала дочь Костомарова Анастасия. После игры Роман в своем аккаунте написал, что попытки играть в теннис с Кареном Хачановым для него и его дочери особое удовольствие. «Карен… спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», — шутливо подытожил Костомаров.

«Вот что значит спортсмен с большой буквы! Мужество, характер и сила воли! Не перестаю восхищаться», — написал Хачанов.

Костомаров около полугода находился в больнице из-за пневмонии, осложнения которой привели к нескольким ампутациям на кистях и ногах. После выписки он пользуется протезами, в которых может бегать, плавать, водить машину.

Костомаров является обладателем «золота» Олимпиады в Турине, также на его счету две победы на чемпионатах мира и три на чемпионатах Европы в дуэте с Татьяной Навкой.

Хачанов является третьей ракеткой России, чемпионом шести турниров на уровне ATP (пяти в одиночном разряде и одного в парном), обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.