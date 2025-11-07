Дом футболиста «Интера» ограбили во время матча Лиги чемпионов
Дом защитника «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони в Кастелли-Калепио (провинция Бергамо) был ограблен во время матча Лиги чемпионов против казахстанского «Кайрата». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Встреча состоялась 5 ноября в Милане. «Интер» победил со счетом 2:1, Бастони остался в запасе.
Ограбление произошло, когда футболист находился на стадионе. Банда как минимум из четырех человек ворвалась в его дом. Воры, одетые в темную одежду и скрывающие лица шарфами, похитили дизайнерские сумки и часы (двое из которых были Rolex) из спальни и гардеробной.
Ограбление было завершено за считанные минуты: сработала сигнализация, и банде удалось скрыться до прибытия охраны и карабинеров. В момент ограбления дома никого не было.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»