Дом футболиста «Интера» ограбили во время матча Лиги чемпионов

Преступники ворвались в дом Алессандро Бастони и похитили различные вещи, включая дорогие часы и дизайнерские сумки

Фото: Maurizio Lagana / Getty Images

Дом защитника «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони в Кастелли-Калепио (провинция Бергамо) был ограблен во время матча Лиги чемпионов против казахстанского «Кайрата». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Встреча состоялась 5 ноября в Милане. «Интер» победил со счетом 2:1, Бастони остался в запасе.

Ограбление произошло, когда футболист находился на стадионе. Банда как минимум из четырех человек ворвалась в его дом. Воры, одетые в темную одежду и скрывающие лица шарфами, похитили дизайнерские сумки и часы (двое из которых были Rolex) из спальни и гардеробной.

Ограбление было завершено за считанные минуты: сработала сигнализация, и банде удалось скрыться до прибытия охраны и карабинеров. В момент ограбления дома никого не было.