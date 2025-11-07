 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Дом футболиста «Интера» ограбили во время матча Лиги чемпионов

La Gazzetta dello Sport: дом футболиста «Интера» ограбили во время матча ЛЧ
Преступники ворвались в дом Алессандро Бастони и похитили различные вещи, включая дорогие часы и дизайнерские сумки
Фото: Maurizio Lagana / Getty Images
Фото: Maurizio Lagana / Getty Images

Дом защитника «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони в Кастелли-Калепио (провинция Бергамо) был ограблен во время матча Лиги чемпионов против казахстанского «Кайрата». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Встреча состоялась 5 ноября в Милане. «Интер» победил со счетом 2:1, Бастони остался в запасе.

Ограбление произошло, когда футболист находился на стадионе. Банда как минимум из четырех человек ворвалась в его дом. Воры, одетые в темную одежду и скрывающие лица шарфами, похитили дизайнерские сумки и часы (двое из которых были Rolex) из спальни и гардеробной.

Ограбление было завершено за считанные минуты: сработала сигнализация, и банде удалось скрыться до прибытия охраны и карабинеров. В момент ограбления дома никого не было.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Чемпионов ФК Интер Милан
