Рыбакина впервые в карьере вышла в финал Итогового турнира WTA

Рыбакина обыграла Пегулу и впервые в карьере вышла в финал Итогового турнира WTA
Уроженка Москвы обыграла в полуфинале американку Джессику Пегулу
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина (Фото: Linnea Rheborg / Getty Images for WTA)

Представительница Казахстана, шестая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA, который проходит в Эр-Рияде.

В полуфинале Рыбакина обыграла американку Джессику Пегулу, которая занимает пятое место в мировом рейтинге, со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Во втором полуфинале сыграют белоруска Арина Соболенко и американка Аманда Анисимова.

26-летняя Рыбакина третий раз попала на Итоговый турнир, ранее она не выходила из группы. 31-летняя Пегула четвертый раз играла на этом турнире, в 2023 году американка дошла до финала, где уступила польке Иге Свёнтек.

На счету уроженки Москвы Рыбакиной, которая с 2018 года выступает за Казахстан, десять титулов WTA в одиночном разряде. В 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона. У Пегулы девять титулов, в 2024-м она дошла до финала US Open.

Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.

Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Елена Рыбакина Джессика Пегула
