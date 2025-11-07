Рыбакина впервые в карьере вышла в финал Итогового турнира WTA
Представительница Казахстана, шестая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA, который проходит в Эр-Рияде.
В полуфинале Рыбакина обыграла американку Джессику Пегулу, которая занимает пятое место в мировом рейтинге, со счетом 4:6, 6:4, 6:3.
Во втором полуфинале сыграют белоруска Арина Соболенко и американка Аманда Анисимова.
26-летняя Рыбакина третий раз попала на Итоговый турнир, ранее она не выходила из группы. 31-летняя Пегула четвертый раз играла на этом турнире, в 2023 году американка дошла до финала, где уступила польке Иге Свёнтек.
На счету уроженки Москвы Рыбакиной, которая с 2018 года выступает за Казахстан, десять титулов WTA в одиночном разряде. В 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона. У Пегулы девять титулов, в 2024-м она дошла до финала US Open.
Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»