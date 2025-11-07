12 российских легкоатлетов из базы Родченкова наказали за допинг

Сроки наказаний варьируются от четырех лет дисквалификации до только аннулирования результатов

Марина Новикова (Пандакова) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) вынес решения по делам 12 российских спортсменов, которые получили различные наказания за нарушение антидопинговых правил.

Решения были приняты на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), содержащей результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

Елена Котульская (бег; была серебряным призером, чемпионка Европы 2013 года в помещении на 800 м), Марина Новикова (Пандакова) (спортивная ходьба; лишится серебра Универсиады-2015 на 20 км), Марат Аблязов (бег) и Павел Ивашко (бег) дисквалифицированы на четыре года.

Инесса Гусарова (бег), Светлана Рогозина (бег), Вероника Червинская (бег), Маргарита Корнейчук (семиборье), Наталья Холодилина (спортивная ходьба) отстранены на два года, Светлана Карамашева (бег) — на полтора года.

Валерия Федорова (тройной прыжок) наказана аннулированием результатов с 17 июня 2014 года по 6 февраля 2015-го, Татьяна Дементьева (Дектярева) — с 18 июля 2014-го по 8 декабря 2014-го.

Копию базы данных в 2017-м Всемирному антидопинговому агентству (WADA) передал информатор Григорий Родченков. В 2019 году WADA получило ее оригинал и начало расследования по выявленным фактам манипуляции результатами, после чего передало информацию спортивным федерациям.

Всего на основе LIMS было открыто около 500 дел против российских спортсменов. В августе WADA сообщало, что количество приговоров россиянам из базы Родченкова достигло 280.

Родченков возглавлял ФГБУ «Антидопинговый центр» в Москве с 2006 по 2015 год. Он покинул Россию в 2015 году после того, как возглавляющий специальную комиссию WADA Ричард Маклерен опубликовал доклад о допинге в российском спорте.