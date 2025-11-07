 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Джокович вышел в финал турнира ATP 144-й раз в карьере

Сербский теннисист в полуфинале в Афинах в двух сетах победил немца Янника Ханфмана
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира ATP в Афинах.

В полуфинале 38-летний серб, первый сеяный, обыграл немца Янника Ханфмана, 117-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.

В решающем матче соперником Джоковича будет победитель пары Себастьян Корда (США) — Лоренцо Музетти (Италия).

Джокович, который сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге, вышел в 144-й финал в карьере. Это четвертый результат в истории — после Ивана Ленда (146), Роджера Федерера (157) и Джимми Коннорса (164). По титулам Джокович (100) уступает только Федереру (103) и Коннорсу (109).

Турнир в Афинах завершится 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет €766 тыс.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Новак Джокович
