Бывший вратарь хоккейного «Спартака» стал тренером в словацком клубе
Бывший вратарь нескольких клубов КХЛ Никита Беспалов стал тренером в словацком «Прешове». Об этом сообщается в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) клуба.
37-летний Беспалов получил должность тренера вратарей и помощника главного тренера Кая Суйкканене.
«Прешов» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Словакии в первом дивизионе и вышел в элиту, где сейчас после 17 матчей занимает последнее, 12-е место.
В КХЛ Беспалов играл за нижегородское «Торпедо» (2012–2013), новосибирскую «Сибирь» (2013–2016) и московский «Спартак» (2016–2021).
С 2021 по 2023 год Беспалов играл за «Прешов», а затем провел сезон во французской «Ницце» и завершил карьеру. На счету Беспалова есть серебро молодежного чемпионата мира 2007 года в составе сборной России.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»