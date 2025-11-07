 Перейти к основному контенту
Бывший вратарь хоккейного «Спартака» стал тренером в словацком клубе

Бывший вратарь «Спартака» Беспалов стал тренером в словацком «Прешове»
Никита Беспалов будет работать помощником главного тренера и тренером вратарей в «Прешове»
Никита Беспалов
Никита Беспалов (Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru)

Бывший вратарь нескольких клубов КХЛ Никита Беспалов стал тренером в словацком «Прешове». Об этом сообщается в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) клуба.

37-летний Беспалов получил должность тренера вратарей и помощника главного тренера Кая Суйкканене.

«Прешов» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Словакии в первом дивизионе и вышел в элиту, где сейчас после 17 матчей занимает последнее, 12-е место.

В КХЛ Беспалов играл за нижегородское «Торпедо» (2012–2013), новосибирскую «Сибирь» (2013–2016) и московский «Спартак» (2016–2021).

С 2021 по 2023 год Беспалов играл за «Прешов», а затем провел сезон во французской «Ницце» и завершил карьеру. На счету Беспалова есть серебро молодежного чемпионата мира 2007 года в составе сборной России.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей ХК Спартак Словакия
