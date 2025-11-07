Бывший вратарь «Спартака» Беспалов стал тренером в словацком «Прешове»

Бывший вратарь хоккейного «Спартака» стал тренером в словацком клубе

Никита Беспалов будет работать помощником главного тренера и тренером вратарей в «Прешове»

Никита Беспалов (Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru)

Бывший вратарь нескольких клубов КХЛ Никита Беспалов стал тренером в словацком «Прешове». Об этом сообщается в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) клуба.

37-летний Беспалов получил должность тренера вратарей и помощника главного тренера Кая Суйкканене.

«Прешов» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Словакии в первом дивизионе и вышел в элиту, где сейчас после 17 матчей занимает последнее, 12-е место.

В КХЛ Беспалов играл за нижегородское «Торпедо» (2012–2013), новосибирскую «Сибирь» (2013–2016) и московский «Спартак» (2016–2021).

С 2021 по 2023 год Беспалов играл за «Прешов», а затем провел сезон во французской «Ницце» и завершил карьеру. На счету Беспалова есть серебро молодежного чемпионата мира 2007 года в составе сборной России.