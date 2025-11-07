 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,38 x 5,2 2 7,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,45 x 3,15 2 2,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,9 x 3,25 2 2,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,4 x 3,35 2 2,18 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,7 x 3,55 2 2,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,05 2 7,2 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Французская фигуристка Бонали лишилась всех наград после ограбления

Неизвестные ограбили дом пятикратной чемпионки Европы и трехкратной вице-чемпионки мира в Лас-Вегасе
Сурия Бонали
Сурия Бонали (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Французская фигуристка Сурия Бонали, трехкратный серебряный призер чемпионатов мира, сообщила, что ее дом в Лас-Вегасе обокрали и она лишилась своих спортивных наград.

«Медали, которые я завоевала, участвуя в различных чемпионатах мира и Европы, к сожалению, пропали. Несколько дней назад кто-то ограбил мой дом и украл все мои ценные вещи. Небольшое напоминание жителям Вегаса и ломбардам: если вы когда-нибудь увидите иностранные золотые и серебряные медали в продаже, пожалуйста, немедленно позвоните в полицию», — написала 51-летняя Бонали в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Бонали является трехкратной вице-чемпионкой мира (1993, 1994, 1995), она также выиграла пять чемпионатов Европы подряд (1991–1995) и завоевала одно серебро (1996).

На Олимпийских играх лучшим результатом Бонали стало четвертое место в Лиллехаммере.

Бонали — единственная фигуристка в истории Олимпийских игр, которая сделала на соревнованиях сальто назад (бэкфлип). В Нагано в произвольной программе она исполнила запрещенный в то время элемент (его разрешили только с сезона 2024/25. — РБК), понимая, что уже не сможет бороться за медали.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание кража
Материалы по теме
Тарасова назвала американца Малинина лучшим фигуристом мира
Спорт
Американские фигуристы-чемпионы поддержали Валиеву
Спорт
Фигуристка Косторная родила ребенка
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
«Т-Бизнес» — о концерте musicAeterna Стиль, 18:48
Туроператоры оценили влияние запрета мультивиз на отдых россиян в ЕС Политика, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Беспилотная доставка: как дроны могут повысить эффективность логистики Национальные проекты, 18:40
Предполагаемые убийцы криптотрейдера и его жены в ОАЭ закопали их тела Общество, 18:31
Землю накрыла крупнейшая за год магнитная буря. Какими они бывают Общество, 18:30
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 18:20
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В ЕК отказались «спекулировать» на тему полного запрета виз для россиян Политика, 18:20
Как влияли на акции Tesla твиты Маска и ссоры с Трампом. Инфографика Финансы, 18:18
Французская фигуристка Бонали лишилась всех наград после ограбления Спорт, 18:18
В Белгородской области чиновница пострадала из-за удара дрона по машине Политика, 18:17
Турция заявила о необходимости усилить защиту Черного моря от мин Политика, 18:16
Германия создаст группы быстрого реагирования для борьбы с угрозой дронов Политика, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12