Французская фигуристка Бонали лишилась всех наград после ограбления

Неизвестные ограбили дом пятикратной чемпионки Европы и трехкратной вице-чемпионки мира в Лас-Вегасе

Сурия Бонали (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Французская фигуристка Сурия Бонали, трехкратный серебряный призер чемпионатов мира, сообщила, что ее дом в Лас-Вегасе обокрали и она лишилась своих спортивных наград.

«Медали, которые я завоевала, участвуя в различных чемпионатах мира и Европы, к сожалению, пропали. Несколько дней назад кто-то ограбил мой дом и украл все мои ценные вещи. Небольшое напоминание жителям Вегаса и ломбардам: если вы когда-нибудь увидите иностранные золотые и серебряные медали в продаже, пожалуйста, немедленно позвоните в полицию», — написала 51-летняя Бонали в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Бонали является трехкратной вице-чемпионкой мира (1993, 1994, 1995), она также выиграла пять чемпионатов Европы подряд (1991–1995) и завоевала одно серебро (1996).

На Олимпийских играх лучшим результатом Бонали стало четвертое место в Лиллехаммере.

Бонали — единственная фигуристка в истории Олимпийских игр, которая сделала на соревнованиях сальто назад (бэкфлип). В Нагано в произвольной программе она исполнила запрещенный в то время элемент (его разрешили только с сезона 2024/25. — РБК), понимая, что уже не сможет бороться за медали.