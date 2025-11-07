Французская фигуристка Бонали лишилась всех наград после ограбления
Французская фигуристка Сурия Бонали, трехкратный серебряный призер чемпионатов мира, сообщила, что ее дом в Лас-Вегасе обокрали и она лишилась своих спортивных наград.
«Медали, которые я завоевала, участвуя в различных чемпионатах мира и Европы, к сожалению, пропали. Несколько дней назад кто-то ограбил мой дом и украл все мои ценные вещи. Небольшое напоминание жителям Вегаса и ломбардам: если вы когда-нибудь увидите иностранные золотые и серебряные медали в продаже, пожалуйста, немедленно позвоните в полицию», — написала 51-летняя Бонали в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Бонали является трехкратной вице-чемпионкой мира (1993, 1994, 1995), она также выиграла пять чемпионатов Европы подряд (1991–1995) и завоевала одно серебро (1996).
На Олимпийских играх лучшим результатом Бонали стало четвертое место в Лиллехаммере.
Бонали — единственная фигуристка в истории Олимпийских игр, которая сделала на соревнованиях сальто назад (бэкфлип). В Нагано в произвольной программе она исполнила запрещенный в то время элемент (его разрешили только с сезона 2024/25. — РБК), понимая, что уже не сможет бороться за медали.
