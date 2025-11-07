Alpine продлила контракт с Колапинто, который не набрал ни одного очка в сезоне

Команда F1 продлила контракт с пилотом, который не набрал ни одного очка

Аргентинец Франко Колапинто продолжит выступать в Alpine в 2026 году

Франко Колапинто (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Команда «Формулы-1» Alpine продлила контракт на 2026 год с аргентинцем Франко Колапинто. Об этом сообщается на сайте команды.

22-летний Колапинто продолжит выступать в качестве основного пилота с французом Пьером Гасли, у которого долгосрочный контракт с Alpine.

Колапинто начал нынешний сезон в качестве резервного пилота, но затем заменил австралийца Джека Дуэна, который в первых шести Гран-при не набрал ни одного очка. В следующих 14 этапах аргентинец тоже очков не набрал.

Дуэн и Колапинто — единственные гонщики «Формулы-1» без набранных очков в нынешнем сезоне, в активе Гасли 20 очков.

Колапинто дебютировал в «Формуле-1» в прошлом году, провел девять гонок в составе Williams и набрал пять очков. После этого он перешел в Alpine.

Таким образом, в командах «Формулы-1» остались три свободных места на 2026 год — для напарника Макса Ферстаппена в Red Bull и две вакансии в Racing Bulls.