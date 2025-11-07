 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,5 x 3,15 2 2,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,25 2 2,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,35 2 2,15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,65 x 3,55 2 2,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,05 2 7,2 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Серии А

Бывший главный тренер «Спартака» Ваноли возглавил «Фиорентину»
Паоло Ваноли сменил в «Фиорентине» Стефано Пиоли
Паоло Ваноли
Паоло Ваноли (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Паоло Ваноли назначен главным тренером «Фиорентины», сообщается на сайте клуба Серии А.

Срок соглашения с 53-летним специалистом не уточняется.

На этом посту Ваноли сменил Стефано Пиоли, который был уволен 4 ноября. В 10 турах «Фиорентина» не одержала ни одной победы (четыре очка) и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Последним местом работы Ваноли был «Торино», который он покинул в июне.

Ваноли с декабря 2021-го по июнь 2022 года возглавлял «Спартак», с которым стал победителем Кубка России. С ноября 2022-го до июня 2024-го он был тренером «Венеции», которую вывел в Серию А.

На протяжении тренерской карьеры Ваноли также работал с молодежными сборными Италии, входил в тренерский штаб Антонио Конте в основной сборной Италии, «Челси» и «Интере».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол чемпионат Италии по футболу Фиорентина Паоло Ваноли
Материалы по теме
В агентстве тренера Риеры отреагировали на интерес со стороны «Спартака»
Спорт
Аутсайдер Серии А назначил главным тренером Даниеле де Росси
Спорт
Чемпиона мира и Европы Виейра уволили из худшего клуба Серии А
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Лукашенко заявил о планах развивать производство двигателей в Белоруссии Общество, 17:15
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Суд арестовал одного из обвиняемых в убийстве криптоинвестора Новака Политика, 17:12
Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Серии А Спорт, 17:09
Минюст признал иноагентом петербургского акциониста Павла Крисевича Политика, 17:06
Трех пострадавших при крушении вертолета в Дагестане госпитализировали Общество, 17:00
Криптомошенника Новака с женой убили в ОАЭ. Что известно о его бизнесе Политика, 16:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Росавиация раскрыла владельца упавшего в Дагестане вертолета Общество, 16:58
Кто такие резервисты: понятие, статус и обязанности в российской армии База знаний, 16:55
WhatApp позволит использовать никнеймы вместо номеров телефонов Общество, 16:55
РПЛ признала поле в Самаре пригодным для матча «Крылья» — «Зенит» Спорт, 16:39
СБУ заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину Политика, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Умер бывший гендиректор Renault Луи Швейцер Общество, 16:31