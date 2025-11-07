Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Серии А
Паоло Ваноли назначен главным тренером «Фиорентины», сообщается на сайте клуба Серии А.
Срок соглашения с 53-летним специалистом не уточняется.
На этом посту Ваноли сменил Стефано Пиоли, который был уволен 4 ноября. В 10 турах «Фиорентина» не одержала ни одной победы (четыре очка) и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Последним местом работы Ваноли был «Торино», который он покинул в июне.
Ваноли с декабря 2021-го по июнь 2022 года возглавлял «Спартак», с которым стал победителем Кубка России. С ноября 2022-го до июня 2024-го он был тренером «Венеции», которую вывел в Серию А.
На протяжении тренерской карьеры Ваноли также работал с молодежными сборными Италии, входил в тренерский штаб Антонио Конте в основной сборной Италии, «Челси» и «Интере».
