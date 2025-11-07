Главного тренера МЮ признали лучшим в октябре в Английской премьер-лиге
Возглавляющий «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим стал обладателем приза лучшему тренеру октября в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.
На счету МЮ три победы в трех матчах прошедшего месяца. Это первый раз, когда «Манчестер Юнайтед» выиграл три матча подряд с тех пор, как Аморим возглавил команду в ноябре 2024 года.
Аморим — первый наставник МЮ, получивший награду лучшему тренеру месяца со времен Эрика тен Хага в ноябре 2023 года.
На награду также претендовали Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Андони Ираола («Борнмут»).
Лучшим игроком месяца в АПЛ стал камерунский вингер «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо, забивший три гола и отдавший одну результативную передачу в трех матчах.
