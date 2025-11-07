 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Аутсайдер КХЛ обыграл «Авангард» и прервал 8-матчевую серию поражений

«Адмирал» обыграл «Авангард» и прервал 8-матчевую серию поражений в КХЛ
«Адмирал» победил дома омский клуб в овертайме благодаря шайбе Дмитрия Завгороднего
Фото: телеграм-канал ХК «Адмирал»
Фото: телеграм-канал ХК «Адмирал»

Омский «Авангард» проиграл владивостокскому «Адмиралу» со счетом 1:2 в овертайме в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Кайл Олсон (10-я минута) и Дмитрий Завгородний (63). У проигравших отличился Дамир Шарипзянов (21).

«Адмирал» прервал восьмиматчевую серию поражений.

«Авангард» набрал 31 очко в 23 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 18 очками в 21 встрече поднялся на предпоследнюю, десятую строчку.

В следующем матче «Авангард» 10 ноября примет петербургский СКА, «Адмирал» днем ранее дома сыграет с челябинским «Трактором».

В параллельном матче хабаровский «Амур» дома со счетом 1:3 уступил магнитогорскому «Металлургу», лидеру Восточной конференции и всей КХЛ.

