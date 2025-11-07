Самое интересное из телеграм-канала «РБК Спорт» за неделю

Когда Роналду собирается закончить карьеру, какого спортсмена посвятили в рыцари и с кем сейчас начала тренироваться Валиева

Ежедневно в телеграм-канале «РБК Спорт» можно найти десятки постов о самых важных спортивных событиях в России и мире. Мы собрали самые интересные из них за минувшую неделю.

Криштиану Роналду заявил о скором завершении карьеры

Овечкин первым в истории забросил 900 шайб в регулярном чемпионате НХЛ

Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

Сын Плющенко рассказал о своем состоянии после вызова скорой на шоу отца

Соболенко проведет «Битву полов» с финалистом Уимблдона

Валиева приступила к тренировкам под руководством Светланы Соколовской

Российских ватерполистов допустили на международные старты

FIFPro: стала известна символическая сборная 2025 года по версии футболистов