Спорт⁠,
0

Самое интересное из телеграм-канала «РБК Спорт» за неделю

Когда Роналду собирается закончить карьеру, какого спортсмена посвятили в рыцари и с кем сейчас начала тренироваться Валиева

Ежедневно в телеграм-канале «РБК Спорт» можно найти десятки постов о самых важных спортивных событиях в России и мире. Мы собрали самые интересные из них за минувшую неделю.

Криштиану Роналду заявил о скором завершении карьеры

Овечкин первым в истории забросил 900 шайб в регулярном чемпионате НХЛ

Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

Сын Плющенко рассказал о своем состоянии после вызова скорой на шоу отца

Соболенко проведет «Битву полов» с финалистом Уимблдона

Валиева приступила к тренировкам под руководством Светланы Соколовской

Российских ватерполистов допустили на международные старты

FIFPro: стала известна символическая сборная 2025 года по версии футболистов

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Марьяна Муратова
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Все школьные психологи Москвы прошли переобучение в рамках новой системы Город, 15:44
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 15:42
Уралец получил 9 лет за убийство проигравшего в «Камень, ножницы, бумага» Общество, 15:40
Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по полку беспилотников ВСУ Политика, 15:38
Молдавия объявила об ограничениях для ЛУКОЙЛа из-за санкций США Бизнес, 15:36
Казахстан создаст национальный криптовалютный фонд на сумму до $1 млрд Крипто, 15:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:33
The Atlantic назвал условия Мадуро для добровольной отставки Политика, 15:30
Эксперты рассказали, как Москва укрепляет кинопартнерство со странами СНГ Отрасли, 15:26
Главного тренера МЮ признали лучшим в октябре в Английской премьер-лиге Спорт, 15:22
ЕК рекомендовала запретить мультивизы. В какие страны ЕС пускают россиян Политика, 15:21
Пришло время M-shaped. Что это за специалисты и почему они вам необходимы Образование, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Страны ЕС смогут сокращать сроки действия уже выданных россиянам виз Политика, 15:12