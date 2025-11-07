Спорт,
0
Самое интересное из телеграм-канала «РБК Спорт» за неделю
Когда Роналду собирается закончить карьеру, какого спортсмена посвятили в рыцари и с кем сейчас начала тренироваться Валиева
Ежедневно в телеграм-канале «РБК Спорт» можно найти десятки постов о самых важных спортивных событиях в России и мире. Мы собрали самые интересные из них за минувшую неделю.
Криштиану Роналду заявил о скором завершении карьеры
Овечкин первым в истории забросил 900 шайб в регулярном чемпионате НХЛ
Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари
Сын Плющенко рассказал о своем состоянии после вызова скорой на шоу отца
Соболенко проведет «Битву полов» с финалистом Уимблдона
Валиева приступила к тренировкам под руководством Светланы Соколовской
Российских ватерполистов допустили на международные старты
FIFPro: стала известна символическая сборная 2025 года по версии футболистов
