Ученица Плющенко рассказала, что ей предлагали выступать за сборную Китая

14-летняя чемпионка России среди юниоров Елена Костылева заявила, что ни капельки не задумывалась и сразу отказалась от предложения

Елена Костылева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российская фигуристка Елена Костылева рассказала «Спорт-Экспрессу», что в прошлом году ей предлагали выступать за Китай.

«Звали в Китай прошлой осенью. Говорили: два старта — и ты отбираешься в сборную, сделаем спортивное гражданство. Менеджеры китайской сборной с нами обсуждали условия», — сказал Костылева.

По словам 14-летней фигуристки, она сразу же отказалась. «Ни капельки не задумывалась. Я родилась в России и хочу выступать под своим флагом, меня не интересуют другие флаги», — подчеркнула Костылева.

Российские фигуристы с 2022 года отстранены от выступлений на международных турнирах. «Так сложилась ситуация с нашим спортом, что нас закрыли, хотя я считаю, что это нечестно. В чем виноваты мы, спортсмены? За что мы сидим и ждем, пока нас выпустят? Я до сих пор не могу понять», — добавила фигуристка.

Костылева тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В прошлом сезоне она выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России.