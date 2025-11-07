Ученица Плющенко рассказала, что ей предлагали выступать за сборную Китая
Российская фигуристка Елена Костылева рассказала «Спорт-Экспрессу», что в прошлом году ей предлагали выступать за Китай.
«Звали в Китай прошлой осенью. Говорили: два старта — и ты отбираешься в сборную, сделаем спортивное гражданство. Менеджеры китайской сборной с нами обсуждали условия», — сказал Костылева.
По словам 14-летней фигуристки, она сразу же отказалась. «Ни капельки не задумывалась. Я родилась в России и хочу выступать под своим флагом, меня не интересуют другие флаги», — подчеркнула Костылева.
Российские фигуристы с 2022 года отстранены от выступлений на международных турнирах. «Так сложилась ситуация с нашим спортом, что нас закрыли, хотя я считаю, что это нечестно. В чем виноваты мы, спортсмены? За что мы сидим и ждем, пока нас выпустят? Я до сих пор не могу понять», — добавила фигуристка.
Костылева тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В прошлом сезоне она выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»