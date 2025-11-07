 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,8 x 3,2 2 2,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,25 2 2,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,3 2 2,17 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,65 x 3,55 2 2,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,1 2 7,2 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Непомнящий раскритиковал условия проведения Кубка мира по шахматам в Гоа

Непомнящий: условия проведения Кубка мира в Индии не соответствуют его статусу
Российский гроссмейстер отмечает, что играл на многих Кубках мира в разных странах, но «нигде таких ужасных условий не видел»
Фото: IMAGO / Malte Ossowski / Sven Simon / Global Look Press
Фото: IMAGO / Malte Ossowski / Sven Simon / Global Look Press

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий на своем YouTube-канале раскритиковал условия проведения Кубка мира по шахматам в Гоа.

Россиянин, занимающий 19-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), во втором раунде турнира сенсационно уступил представителю Индии Диптаяну Гошу, который занимает 237-е место в рейтинге.

Непомнящему не понравилась гостиница, где жили шахматисты. «Номер без кондиционера, но с комарами, жарой и прочим — удовольствие сомнительное. По гостинице хочется выразить глубокое возмущение. Условия не соответствуют статусу турнира. Я играл на многих Кубках мира в разных странах — нигде таких ужасных условий, как в Индии, я не видел», — сказал шахматист.

По словам Непомнящего, в FIDE ему сказали, что турнир проходит именно в этом месте потому, что это единственная гостиница в Гоа с конгресс-центром. «Да, конференц-зал есть. Но чтобы попасть в уборную, нужно выйти на улицу, пройти 20 метров по жаре и влажности. Контраст бодрит, но удовольствие сомнительное», — добавил он.

Также Непомнящий отметил, что большая проблема в Индии для него лично — это еда. «Она очень специфическая. Из мяса там есть примерно только курица. <...> И в итоге все это вместе — недосып, еда, джетлаг, климат, комары, плохая гостиница — складывается в тяжелые условия. И, наверное, дает преимущество тем, кто привычен к индийским реалиям», — заключил шахматист.

Турнир в Гоа с призовым фондом $2 млн продлится до 27 ноября. Победителем прошлого Кубка мира, который состоялся в 2023 году, был норвежец Магнус Карлсен.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Ян Непомнящий
Материалы по теме
Непомнящий сенсационно вылетел с Кубка мира по шахматам
Спорт
Более 15 тыс. человек подписали петицию против шахматиста Крамника
Спорт
Бывшего украинского шахматиста лишили звания гроссмейстера за читерство
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Российские войска заняли Успеновку в Запорожской области Политика, 12:39
Непомнящий раскритиковал условия проведения Кубка мира по шахматам в Гоа Спорт, 12:33
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
СК сообщил, когда пропал со связи убитый в ОАЭ криптомошенник из России Общество, 12:26
Не цепляйтесь за стабильность. 12 заповедей устойчивого лидераПодписка на РБК, 12:25
Почему 20% бизнесменов психопаты и как работать под их руководством Образование, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Ozon впервые в своей истории объявил дивиденды Инвестиции, 12:20
Жителя Севастополя осудили за подготовку подрыва машины главы Запорожья Общество, 12:16
СК рассказал о встрече криптомошенника Новака перед убийством Общество, 12:15
Скрытый потенциал для инвесторов: в каких регионах России растет турпотокПодписка на РБК, 12:12
В Совфеде предложили запретить размещение дарксторов в многоэтажных домах Общество, 12:12
Дипломаты рассказали об утонувшем на Пхукете российском туристе Общество, 12:11
Криптовалюта Zcash подорожала с начала осени на 1400% Крипто, 12:09