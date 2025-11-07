Непомнящий раскритиковал условия проведения Кубка мира по шахматам в Гоа
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий на своем YouTube-канале раскритиковал условия проведения Кубка мира по шахматам в Гоа.
Россиянин, занимающий 19-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), во втором раунде турнира сенсационно уступил представителю Индии Диптаяну Гошу, который занимает 237-е место в рейтинге.
Непомнящему не понравилась гостиница, где жили шахматисты. «Номер без кондиционера, но с комарами, жарой и прочим — удовольствие сомнительное. По гостинице хочется выразить глубокое возмущение. Условия не соответствуют статусу турнира. Я играл на многих Кубках мира в разных странах — нигде таких ужасных условий, как в Индии, я не видел», — сказал шахматист.
По словам Непомнящего, в FIDE ему сказали, что турнир проходит именно в этом месте потому, что это единственная гостиница в Гоа с конгресс-центром. «Да, конференц-зал есть. Но чтобы попасть в уборную, нужно выйти на улицу, пройти 20 метров по жаре и влажности. Контраст бодрит, но удовольствие сомнительное», — добавил он.
Также Непомнящий отметил, что большая проблема в Индии для него лично — это еда. «Она очень специфическая. Из мяса там есть примерно только курица. <...> И в итоге все это вместе — недосып, еда, джетлаг, климат, комары, плохая гостиница — складывается в тяжелые условия. И, наверное, дает преимущество тем, кто привычен к индийским реалиям», — заключил шахматист.
Турнир в Гоа с призовым фондом $2 млн продлится до 27 ноября. Победителем прошлого Кубка мира, который состоялся в 2023 году, был норвежец Магнус Карлсен.
