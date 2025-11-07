 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,8 x 3,2 2 2,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,25 2 2,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,3 2 2,17 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,65 x 3,55 2 2,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,1 2 7,2 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Избитого в ночном клубе юного баскетболиста ЦСКА перевели из реанимации

Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА Ершова перевели из реанимации
18-летний Владимир Ершов, который был госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, чувствует себя нормально и находится в ясном сознании. По словам врачей, кризис миновал
Владимир Ершов
Владимир Ершов (Фото: cskabasket.ru)

Баскетболист «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов, который получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, переведен из реанимации в отделение нейрохирургии. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦСКА.

«Он чувствует себя нормально, находится в ясном сознании, разговаривает, родителям разрешили его навестить. По словам врачей, кризис миновал, динамика положительная, прогнозы на выздоровление и возвращение к тренировкам хорошие», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в одном из ночных клубов города Раменское. 4 ноября ЦСКА сообщил, что 18-летний Ершов находится в ЦРБ города в тяжелом состоянии. Позднее его перевели в Москву, баскетболист находился в реанимации в медикаментозном сне.

В мае 2023 года другой баскетболист — Алексей Швед, который тогда играл за ЦСКА, подвергся нападению, когда выходил из ресторана на Большой Никитской улице в центре Москвы, и провел больше недели в больнице с черепно-мозговой травмой.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол ПБК ЦСКА
Материалы по теме
Юный баскетболист ЦСКА попал в больницу после избиения в ночном клубе
Спорт
В ЦСКА рассказали о состоянии избитого в ночном клубе юного баскетболиста
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Российские войска заняли Успеновку в Запорожской области Политика, 12:39
Непомнящий раскритиковал условия проведения Кубка мира по шахматам в Гоа Спорт, 12:33
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
СК сообщил, когда пропал со связи убитый в ОАЭ криптомошенник из России Общество, 12:26
Не цепляйтесь за стабильность. 12 заповедей устойчивого лидераПодписка на РБК, 12:25
Почему 20% бизнесменов психопаты и как работать под их руководством Образование, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Ozon впервые в своей истории объявил дивиденды Инвестиции, 12:20
Жителя Севастополя осудили за подготовку подрыва машины главы Запорожья Общество, 12:16
СК рассказал о встрече криптомошенника Новака перед убийством Общество, 12:15
Скрытый потенциал для инвесторов: в каких регионах России растет турпотокПодписка на РБК, 12:12
В Совфеде предложили запретить размещение дарксторов в многоэтажных домах Общество, 12:12
Дипломаты рассказали об утонувшем на Пхукете российском туристе Общество, 12:11
Криптовалюта Zcash подорожала с начала осени на 1400% Крипто, 12:09