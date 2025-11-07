Избитого в ночном клубе юного баскетболиста ЦСКА перевели из реанимации
Баскетболист «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов, который получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, переведен из реанимации в отделение нейрохирургии. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦСКА.
«Он чувствует себя нормально, находится в ясном сознании, разговаривает, родителям разрешили его навестить. По словам врачей, кризис миновал, динамика положительная, прогнозы на выздоровление и возвращение к тренировкам хорошие», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в одном из ночных клубов города Раменское. 4 ноября ЦСКА сообщил, что 18-летний Ершов находится в ЦРБ города в тяжелом состоянии. Позднее его перевели в Москву, баскетболист находился в реанимации в медикаментозном сне.
В мае 2023 года другой баскетболист — Алексей Швед, который тогда играл за ЦСКА, подвергся нападению, когда выходил из ресторана на Большой Никитской улице в центре Москвы, и провел больше недели в больнице с черепно-мозговой травмой.
