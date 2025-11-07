Рекордсмен сборной России прервал безголевую серию из девяти матчей в НХЛ
«Филадельфия Флайерз» обыграли «Нэшвилл Предаторз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе «Филадельфии» шайбы забросили Матвей Мичков (25-я минута), Ноа Кейтс (38) и Трэвис Конекны (59). У «Предаторз» отметился Райан О'Райли (2).
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил первую шайбу команды. Он прервал безголевую серию в НХЛ из девяти матчей. Теперь на счету россиянина семь очков (два гола и пять результативных пасов) в 14 матчах.
В ноябре 2021 года Мичков был признан самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.
«Филадельфия» набрала 17 очков в 14 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Нэшвилл», на счету которого 14 очков после 16 игр, занимает шестое место в Центральном дивизионе.
