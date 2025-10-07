 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей НХЛ Флорида Чикаго 1 1,65 x 4,8 2 4,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,1 2 8,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Чехия Хорватия 1 3,05 x 3,25 2 2,4 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 3,05 x 3,25 2 2,4 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Беларусь Дания 1 27 x 7,6 2 1,13 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Лихтенштейн 1 1,14 x 7,4 2 23 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Азербайджан 1 1,02 x 23 2 70 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,5 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 7,7 2 24 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Главные тренеры клубов КХЛ чуть не подрались после матча

Главные тренеры «Торпедо» и «Металлурга» чуть не подрались после матча КХЛ
Драка на матче в Магнитогорске была предотвращена благодаря сотрудникам «Металлурга» и «Торпедо». После Разин отверг обвинения в нападении на Исхакова, заявив. что тренер соперника «не встал бы» в случае удара

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин чуть не подрался с коллегой из нижегородского «Торпедо» Алексеем Исаковым после гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) завершилась со счетом 1:5. В концовке матча, когда уже судьба была практически предрешена, хозяева начали грубо играть, получив за восемь минут 14 минут штрафа. Это привело к стычкам и дракам на последних минутах.

В послематчевом интервью в подтрибунном помещении Разин заявил, что сопернику «просто надо уметь проигрывать, учиться проигрывать». «А когда такой хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей», — добавил тренер гостей.

Сразу после интервью Разин сцепился с главным тренером «Торпедо» Алексеем Исаковым. Драка была предотвращена благодаря сотрудникам клубов, которые оттеснили тренеров друг от друга.

На послематчевой пресс-конференции Разин отверг обвинения в нападении на Исхакова.

«Все было в разговорном тоне. Вы видели рукоприкладство? Вы видели, что я кого‑то ударил? Я на повышенных тонах поговорил с коллегой, — подчеркнул Разин. — Если бы я ударил, Исаков бы не встал».

Команды сыграют вновь 10 октября. Матч вновь пройдет в Магнитогорске.  

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Андрей Разин КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Торпедо Нижний Новгород
Материалы по теме
Хоккеист получил штраф в матче КХЛ за игру двумя клюшками
Спорт
Капитана СКА дисквалифицировали на два матча КХЛ за грубый фол
Спорт
Квартальнов первым в КХЛ выиграл 600 матчей в качестве тренера
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Ученые сообщили о приближении к Земле облака солнечной плазмы Общество, 07 окт, 23:57
Основавший Revolut уроженец России переехал из Великобритании в ОАЭ Бизнес, 07 окт, 23:42
Главные тренеры клубов КХЛ чуть не подрались после матча Спорт, 07 окт, 23:37
Президент ЦАР вручил госнаграды российским военным инструкторам Политика, 07 окт, 23:35
Бизнес пожаловался на «беспрецедентный рост» экологических платежей Бизнес, 07 окт, 23:25
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 07 окт, 23:24
CNN узнал о секретном обосновании для казни наркоторговцев в США без суда Политика, 07 окт, 23:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Путин заявил об отступлении ВСУ по всей линии фронта Политика, 07 окт, 22:55
В Китае с помощью ИИ заменили мужчину на женщину в ЛГБТ-сцене фильма Технологии и медиа, 07 окт, 22:42
Белоусов прибыл в Таджикистан в преддверии встречи Путина и Рахмона Политика, 07 окт, 22:41
Входивший в топ-50 России шеф-повар умер в 37 лет из-за тромба Общество, 07 окт, 22:25
Путин провел совещание с военными в Петербурге. Видео Политика, 07 окт, 22:20
Путин встретился с военными в Петропавловском соборе. Видео Политика, 07 окт, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07 окт, 22:02