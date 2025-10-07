Главные тренеры клубов КХЛ чуть не подрались после матча

Главные тренеры «Торпедо» и «Металлурга» чуть не подрались после матча КХЛ

Драка на матче в Магнитогорске была предотвращена благодаря сотрудникам «Металлурга» и «Торпедо». После Разин отверг обвинения в нападении на Исхакова, заявив. что тренер соперника «не встал бы» в случае удара

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин чуть не подрался с коллегой из нижегородского «Торпедо» Алексеем Исаковым после гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) завершилась со счетом 1:5. В концовке матча, когда уже судьба была практически предрешена, хозяева начали грубо играть, получив за восемь минут 14 минут штрафа. Это привело к стычкам и дракам на последних минутах.

В послематчевом интервью в подтрибунном помещении Разин заявил, что сопернику «просто надо уметь проигрывать, учиться проигрывать». «А когда такой хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей», — добавил тренер гостей.

Сразу после интервью Разин сцепился с главным тренером «Торпедо» Алексеем Исаковым. Драка была предотвращена благодаря сотрудникам клубов, которые оттеснили тренеров друг от друга.

На послематчевой пресс-конференции Разин отверг обвинения в нападении на Исхакова.

«Все было в разговорном тоне. Вы видели рукоприкладство? Вы видели, что я кого‑то ударил? Я на повышенных тонах поговорил с коллегой, — подчеркнул Разин. — Если бы я ударил, Исаков бы не встал».

Команды сыграют вновь 10 октября. Матч вновь пройдет в Магнитогорске.