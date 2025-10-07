 Перейти к основному контенту
Хоккеист получил штраф в матче КХЛ за игру двумя клюшками

Хоккеист «Лады» Башкиров получил штраф в матче КХЛ за игру двумя клюшками
Форвард «Лады» Данил Башкиров в один из моментов не успел вернуть упавшую клюшку своему вратарю и в итоге оборонялся сразу с двумя, за что получил двухминутный штраф
Данил Башкиров
Данил Башкиров (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард тольяттинской «Лады» Данил Башкиров получил необычный штраф во время матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против «Сочи».

В середине второго периода Башкиров в какой-то момент оказался с двумя клюшками в руках. Он не успел вернуть клюшку своему вратарю и в итоге оборонялся сразу с двумя.

Голкипер Иван Бочаров отбил бросок, а Башкирову судьи выписали две минуты штрафа за «Незаконное и опасное снаряжение».

На счету 24-летнего Башкирова в нынешнем сезоне десять матчей и два (1+1) очка.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Лада ХК Сочи
