Хоккеист получил штраф в матче КХЛ за игру двумя клюшками
Форвард тольяттинской «Лады» Данил Башкиров получил необычный штраф во время матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против «Сочи».
В середине второго периода Башкиров в какой-то момент оказался с двумя клюшками в руках. Он не успел вернуть клюшку своему вратарю и в итоге оборонялся сразу с двумя.
Голкипер Иван Бочаров отбил бросок, а Башкирову судьи выписали две минуты штрафа за «Незаконное и опасное снаряжение».
На счету 24-летнего Башкирова в нынешнем сезоне десять матчей и два (1+1) очка.
