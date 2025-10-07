Чемпионка мира по лыжным гонкам из Норвегии завершила карьеру в 24 года
Чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Хелене Мари Фоссесхолм решила завершить карьеру в возрасте 24 лет. Об этом спортсменка сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«В последние месяцы моя мотивация то взлетала, то падала, и, к сожалению, последнее ощущалось сильнее. Я всегда надеялась, что это чувство временное и что мотивация вернется. <...> К сожалению, ничего не помогло. Я почувствовала острую тоску по другим вещам. Жизнь — это больше, чем просто спорт, и мне повезло, что у меня всегда была мечта, связанная с ним. Много лет я жила этой мечтой, но теперь меня ждет другая», — написала Фоссесхолм.
По ее словам, в следующем году она собирается поступать в медицинский вуз.
Фоссесхолм является чемпионкой мира 2021 года в эстафете 4х5 км. В Кубке мира на ее счету два подиума в индивидуальных гонках, лучше всего норвежка выступала в сезоне 2020/21, который завершила на 15-м месте в общем зачете.
