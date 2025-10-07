 Перейти к основному контенту
Чемпионка мира по лыжным гонкам из Норвегии завершила карьеру в 24 года

Хелене Мари Фоссесхолм объяснила свое решение недостатком мотивации и желанием поступить в медицинский вуз
Хелене Мари Фоссесхолм
Хелене Мари Фоссесхолм (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Хелене Мари Фоссесхолм решила завершить карьеру в возрасте 24 лет. Об этом спортсменка сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«В последние месяцы моя мотивация то взлетала, то падала, и, к сожалению, последнее ощущалось сильнее. Я всегда надеялась, что это чувство временное и что мотивация вернется. <...> К сожалению, ничего не помогло. Я почувствовала острую тоску по другим вещам. Жизнь — это больше, чем просто спорт, и мне повезло, что у меня всегда была мечта, связанная с ним. Много лет я жила этой мечтой, но теперь меня ждет другая», — написала Фоссесхолм.

По ее словам, в следующем году она собирается поступать в медицинский вуз.

Фоссесхолм является чемпионкой мира 2021 года в эстафете 4х5 км. В Кубке мира на ее счету два подиума в индивидуальных гонках, лучше всего норвежка выступала в сезоне 2020/21, который завершила на 15-м месте в общем зачете.

Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Норвегия спортивная карьера
