Капитана СКА дисквалифицировали на два матча КХЛ за грубый фол
Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников дисквалифицирован на два матча КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Накануне 35-летний Плотников, капитан СКА, в третьем периоде встречи против ярославского «Локомотива» (2:4) получил матч-штраф за грубый силовой прием против Андрея Сергеева.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова по п.1.11.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в решении КХЛ.
Плотников является трехкратным обладателем Кубка Гагарина, серебряным призером Олимпиады-2022. В нынешнем сезоне форвард провел 12 матчей и набрал 5 (2+3) очков.
