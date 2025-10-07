Журова заявила, что не может позволить себе купить квартиру в Москве
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала в интервью «РИА Новости», что покупка квартиры в Москве ей не по карману.
«Я не могу себе позволить купить квартиру в Москве. У меня просто нет таких денег. Я живу в казенной», — сказала 53-летняя Журова.
У Журовой в Санкт-Петербурге есть квартира, которую она покупала, еще будучи спортсменкой. «Я хочу ее продать и построить маленький дачный домик семь на девять в Подмосковье рядом с другими олимпийскими чемпионами в нашем СНТ «Олимп». Это зов земли, как говорил мой отец. Люблю этим заниматься», — добавила она.
Журова является олимпийской чемпионкой Турина на дистанции 500 м, чемпионкой мира (1996) и многократным призером мировых первенств.
Журова впервые стала депутатом 2 декабря 2007 года, когда была избрана в Госдуму V созыва от «Единой России». В марте 2012-го она стала сенатором от Кировской области, но уже через год вернулась в Госдуму, получив мандат, освободившийся после ухода из парламента Рамазана Абдулатипова.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов