 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей НХЛ Флорида Чикаго 1 1,6 x 5 2 4,8 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,1 2 8,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Чехия Хорватия 1 3,05 x 3,25 2 2,4 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 3,1 x 3,3 2 2,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Беларусь Дания 1 28 x 7,6 2 1,13 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Лихтенштейн 1 1,15 x 7,3 2 23 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Азербайджан 1 1,02 x 23 2 68 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,4 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,14 x 7,4 2 24 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Журова заявила, что не может позволить себе купить квартиру в Москве

Депутат и олимпийская чемпионка сейчас живет в служебной квартире в Москве. По ее словам, она хочет в будущем купить маленький загородный дом в Подмосковье
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала в интервью «РИА Новости», что покупка квартиры в Москве ей не по карману.

«Я не могу себе позволить купить квартиру в Москве. У меня просто нет таких денег. Я живу в казенной», — сказала 53-летняя Журова.

У Журовой в Санкт-Петербурге есть квартира, которую она покупала, еще будучи спортсменкой. «Я хочу ее продать и построить маленький дачный домик семь на девять в Подмосковье рядом с другими олимпийскими чемпионами в нашем СНТ «Олимп». Это зов земли, как говорил мой отец. Люблю этим заниматься», — добавила она.

Журова является олимпийской чемпионкой Турина на дистанции 500 м, чемпионкой мира (1996) и многократным призером мировых первенств.

Журова впервые стала депутатом 2 декабря 2007 года, когда была избрана в Госдуму V созыва от «Единой России». В марте 2012-го она стала сенатором от Кировской области, но уже через год вернулась в Госдуму, получив мандат, освободившийся после ухода из парламента Рамазана Абдулатипова.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
конькобежцы Светлана Журова Москва
Материалы по теме
Журова заявила о несправедливом решении МОК по отношению к России
Спорт
Александр Тихонов раскритиковал работающих в Госдуме спортсменов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Мишустин поручил проработать отмену электронной путевки для туризма Политика, 17:50
Bloomberg узнал о задаче НАТО найти дешевые средства уничтожения дронов Политика, 17:48
Капитана СКА дисквалифицировали на два матча КХЛ за грубый фол Спорт, 17:38
Госдума приняла закон об ужесточении требований к управляющим компаниям Недвижимость, 17:37
ГК ВИК и БелГАУ открыли Центр компетенций по диагностике РБК Компании, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Джокович побил рекорд Федерера на турнирах серии «Мастерс» Спорт, 17:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Налоговая инспекция подала в суд заявление о банкротстве Митрошиной Общество, 17:27
Моди по телефону поздравил Путина с днем рождения Политика, 17:26
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения и обсудил с ним Украину Политика, 17:23
Дзядко и Котрикадзе внесли в перечень террористов и экстремистов Политика, 17:22
Лукашенко по телефону поздравил Путина с днем рождения Политика, 17:20
На саммите в Душанбе решат вопрос об учреждении СНГ+ Политика, 17:19
Где в Европе заявляли об инцидентах с дронами. Инфографика Политика, 17:15