Карпин рассказал о дефиците нападающих в сборной России

В составе национальной команды на октябрьские матчи остались только двое форвардов — Дмитрий Воробьев и Иван Сергеев

Валерий Карпин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

В сборной России по футболу есть нехватка нападающих, заявил журналистам главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Сборная России 10 октября сыграет с Ираном в Волгограде, а 14 октября — с Боливией в Москве. В составе национальной команды сейчас только два нападающих — Дмитрий Воробьев («Локомотив») и Иван Сергеев («Динамо»). Тамерлан Мусаев (ЦСКА) получил травму.

«Головной боли пока нет. Есть Воробьев, Сергеев. [Николай] Комличенко пока проигрывает конкуренцию в клубе. Дефицит нападающих есть», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Также Карпин отметил, что форвард «Зенита» Александр Соболев «пока не убеждает», а что касается Федора Смолова, то вызывать игрока Broke Boys — «такая себе история».