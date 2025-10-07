Три россиянки за день проиграли на старте «тысячника» WTA в Ухане

Кудерметова, Калинская и Захарова проиграли на старте «тысячника» WTA в Ухане

Вероника Кудерметова уступила польке Магдалене Френх, Анна Калинская — словачке Ребекке Шрамковой, Анастасия Захарова — американке Софии Кенин

Вероника Кудерметова (Фото: Emmanuel Wong / Getty Images)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 1000 в Ухане (Китай).

В первом матче 28-летняя россиянка, которая занимает 29-е место в мировом рейтинге, уступила польке Магдалене Френх, 53-й ракетке мира, со счетом 3:6, 6:2, 3:6.

Следующей соперницей Френх станет чешка Каролина Мухова (12-й номер посева).

Ранее во вторник еще две россиянки завершили борьбу в первом круге. Анна Калинская уступила представительнице Словакии Ребекке Шрамковой (2:6, 6:3, 3:6), Анастасия Захарова — американке Софии Кенин (6:3, 6:7 (5:7), 3:6). Людмила Самсонова обыграла колумбийку Эмилиану Аранго (6:1, 7:5) и теперь встретится с Кенин.

Турнир в Ухане завершится 12 октября. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $3,65 млн.