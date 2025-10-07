 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российские игроки «Флориды» получили чемпионские перстни

Бобровский и Куликов получили перстни за победу в Кубке Стэнли
В прошлом сезоне в составе «Пантерз» чемпионами НХЛ стали голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов
Фото: nhl.com
Фото: nhl.com

Хоккеисты «Флориды Пантерз» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли в прошлом сезоне. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Торжественная церемония прошла 6 октября. Игроки «Пантерз» отпраздновали второе выигранный Кубок Стэнли подряд. Среди получивших перстни двое россиян — голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

Перстни были созданы компанией Champions Collective, новым подразделением Jostens, американского производителя меморабилии.

На лицевой стороне каждого перстня изображены два Кубка Стэнли, символизирующие победы «Пантерз» в 2024 и 2025 годах. Кубки украшены 81 бриллиантом. Трофеи увенчаны 20 рубинами специальной огранки, которые окружены 40 натуральными рубинами круглой огранки.

На левой и правой стороне перстня нанесена надпись «чемпионы Кубка Стэнли» 14-каратным золотом, которая украшена 145 бриллиантами. С остальных сторон перстня инкрустировано 122 бриллианта, а по краю — 18 рубинов «принцессной огранки», оправленных в 14-каратное золото.

На левой стороне кольца находится имя обладателя кубка и логотип «Пантерз» с указанием должности в организации.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Флорида Пантерз Сергей Бобровский Дмитрий Куликов
