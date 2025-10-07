Украинская гимнастка умерла в 20 лет

Причины смерти Елизаветы Хоровинкиной не сообщаются

Фото: Naomi Baker / Getty Images

Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина скончалась на 21-м году жизни. Об этом сообщил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины на своей странице в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Причины смерти спортсменки не сообщаются.

«Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и усердной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела — гимнастики. Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность ощущались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке», — говорится в сообщении.

20-летняя Хоровинкина занималась художественной гимнастикой. В 2021 году ей присвоили звание мастера спорта.