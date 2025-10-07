Украинская гимнастка умерла в 20 лет
Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина скончалась на 21-м году жизни. Об этом сообщил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины на своей странице в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Причины смерти спортсменки не сообщаются.
«Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и усердной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела — гимнастики. Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность ощущались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке», — говорится в сообщении.
20-летняя Хоровинкина занималась художественной гимнастикой. В 2021 году ей присвоили звание мастера спорта.
Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины
Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов
Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза
Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов