Спорт⁠,
0

Украинская гимнастка умерла в 20 лет

Украинская гимнастка Хоровинкина умерла в возрасте 20 лет
Причины смерти Елизаветы Хоровинкиной не сообщаются
Фото: Naomi Baker / Getty Images
Фото: Naomi Baker / Getty Images

Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина скончалась на 21-м году жизни. Об этом сообщил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины на своей странице в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Причины смерти спортсменки не сообщаются.

«Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и усердной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела — гимнастики. Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность ощущались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке», — говорится в сообщении.

Юным российским гимнасткам запретили яркий макияж и стразы
Спорт
Фото:телеграм-канал Федерации гимнастики России

20-летняя Хоровинкина занималась художественной гимнастикой. В 2021 году ей присвоили звание мастера спорта.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
художественная гимнастика
