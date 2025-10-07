Рекордные траты без трофеев. Чем запомнилась работа Малышева в «Спартаке»

Олег Малышев покинул пост генерального директора «Спартака». При нем клуб побил рекорды по трансферам, был возрожден «Спартак-2». Чем запомнилась работа специалиста в московском клубе — в материале «РБК Спорт»

Олег Малышев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Олег Малышев покинул пост генерального директора «Спартака», который занимал с лета 2023 года. Он продолжит работу в совете директоров клуба и будет советником нового гендиректора. В «Спартаке» отметили, что решение Малышева связано с семейными обстоятельствами.

В 2023 году Малышев сменил на посту гендиректора «Спартака» Евгения Мележикова, который впоследствии стал исполнительным директором РПЛ. До работы в «Спартаке» Малышев 18 лет работал в консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, участвовал в различных исследованиях экономики футбольного рынка. Он основатель и бывший управляющий партнер OKS LABS. Это консалтинговая компания, в числе ее клиентов — РФС и РПЛ. До июля 2022 года Малышев входил в наблюдательный совет Московской биржи.

Чем запомнился Малышев в «Спартаке» — в материале «РБК Спорт».

Самые крупные приобретения клуба

При Малышеве «Спартак» несколько раз бил рекорды клуба по максимальной сумме за трансфер. В топ-5 самых дорогих игроков клуба — четыре куплены при Малышеве.

Трансфер португальского полузащитника Жедсона Фернандеша стал самым дорогим в истории клуба.

Помимо Жедсона были также куплены Эсекьель Барко (€14 млн), Ливай Гарсия (€20 млн), Манфред Угальде (€13 млн).

Гарсия перешел в команду зимой за рекордные на тот момент для клуба €20 млн, но в весенней части не оправдал ожидания. В 11 матчах нападающий отметился лишь одним забитым мячом в чемпионате. В нынешнем сезоне он выступает успешнее — три гола в девяти матчах.

Угальде в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, в основном благодаря феноменальной результативности в ноябре—декабре (десять голов в пяти играх). С 9 марта и до последнего тура он не забил ни одного гола.

В сезоне 2024/25 московский клуб впервые в истории потратил на трансферы более €50 млн — €58 млн. Клуб также приобрел Пабло Солари (€10 млн), Маркиньоса (€5 млн), Рикарду Мангаша (€2,5 млн), Игоря Дмитриева (€2,5 млн), Виллиана Жозе (€2 млн), Илью Помазуна (€1,2 млн) и Миенти Абену (€1,2 млн). Также в сезоне 2024/25 «Спартак» совершил рекордные трансферы в зимний период (€19,9 млн) — ранее клуб не тратил зимой более €16 млн.

В результате спустя год клуб расстался с Мангашем, Виллианом Жозе и Абеной.

Нынешним летом «Спартак» потратил уже более €40 млн, из которых €27 млн пришлись на Жедсона.

При этом до прихода Малышева «Спартак» лишь раз тратил более €40 млн за сезон и четыре раза — более €30 млн.

Всего при Малышеве (с сезона 2023/24 по 2025/26) «Спартак» подписал 51 игрока. Клуб занял второе место по тратам (€121,08 млн), уступая «Зениту» (€155,8 млн). В тройку по затратам вошло «Динамо», которое за этот период потратило €59,2 млн.

Однако «Спартак» стал лидером по убыткам трансферного баланса — минус €100,77 млн. В то время как за этот же период у «Зенита», который на втором месте по этому показателю, — минус €47,85 млн.

Трансферный баланс — это сумма трансферных расходов и поступлений футбольных клубов. Из суммы доходов от продаж игроков вычитается сумма трат на их покупку.

За два года командой руководили два тренера: испанец Гильермо Абаскаль, который работал в клубе с июня 2022-го по апрель 2024-го, а также Деян Станкович, возглавляющий клуб с июня 2024-го.

Критика назначенного Малышевым спортдиректора

При Малышеве клуб трижды сменил спортивного директора: с должности ушел британец Пол Эшуорт (работал в клубе с сентября 2022-го по декабрь 2023-го), далее клуб покинул Томас Амарал (декабрь 2023-го — ноябрь 2024-го), и действующим спортивным директором является испанский специалист Франсис Кахигао, назначенный в январе 2025-го.

Кахигао за короткий срок не раз подвергался критике. Его приобретения не оправдали себя весной. Также его обвиняли в невозможности договориться с нужными игроками (футболисты отказывались от перехода) и продать ненужных футболистов (многие ушли бесплатно).

Например, футбольный функционер Тимур Лепсая заявил об отсутствии системности и импульсивных решениях в работе Кахигао.

«То, что Кахигао — не тот спортивный директор, который нужен «Спартаку», — это очевидно. То количество игроков, которые были бесплатно отпущены из клуба, — это огромные потерянные деньги», — сказал Лепсая в выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак заявлял, что у клуба нет шансов на чемпионство, отмечая, что спортивный директор «непонятно чем занимается». «Вместо усиления защиты и опорной зоны берут игроков другого плана. Для чего — вопрос», — сказал Первак «Советскому спорту».

В свое оправдание Кахигао заявлял, что на некоторые сделки необходимо «смотреть более комплексно». Он отметил, что на нем есть «частичная ответственность» за футболистов, которые были куплены при нем.

Как «Спартак» выступал при Малышеве

Олег Малышев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Под руководством Малышева «Спартак» провел два полных сезона. В 2023/24 команда заняла пятое место, набрав 50 очков. От ставшего чемпионом «Зенита» московский клуб отстал на семь очков. При этом в Кубке России «Спартак» дошел до финала «пути регионов», в котором уступил калининградской «Балтике» (0:1), оказавшись в шаге от решающего матча.

В сезоне 2024/25 «Спартак» занял четвертое место с 57 очками, отстав от чемпиона России «Краснодара» на 10 баллов. В Кубке России команда Деяна Станковича в финале «пути регионов» уступила «Ростову» и во второй раз подряд не смогла выйти в Суперфинал турнира.

Обновление стадиона и возрождение «Спартака-2»

При Малышеве был обновлен домашний стадион команды: полностью укрыли его от ветра на «ЛУКОЙЛ Арене» и утеплили трибуны. Также на стадионе появился современный свет, который позволит клубу проводить световые шоу.

В период работы Малышева, в декабре 2023 года, «Спартак» возродил вторую команду, которая была закрыта в мае 2022 года из-за вынужденного сокращения бюджета. Уже в первом сезоне после возвращения (2024) московский клуб занял второе место в группе 2 дивизиона «Б» Второй лиги России по футболу.

Лучшим достижением «Спартака-2» в ФНЛ было пятое место в сезоне 2015/16. Перед закрытием команда заняла седьмое место в Первой лиге (ФНЛ).

Как оценивают работу Малышева эксперты

Юрий Семин, бывший тренер сборной России и «Спартака»

«Игроки, которые были подобраны при Малышеве, на мой взгляд, очень хорошего уровня. Наверное, были какие-то определенные ошибки. Наверное, он советовался и с тренером, и со спортивным директором. Но внимание клубу от него было очень большое. Его уход стал неожиданным для меня. Наверное, еще рано уходить, чемпионат не закончился. Но мы же не знаем причины. Может быть, он ушел из-за семейных обстоятельств, может быть, было большое напряжение. Но человек работал в «Спартаке» от души. Он большое внимание уделял развитию футбола в «Спартаке». Я оцениваю его работу положительно», — сказал Семин «РБК Спорт».

Семин отметил, что Гарсия, трансфер которого многие критикуют, является индивидуально сильным игроком. Он допустил, что тренеры не могут найти ему определенную позицию.

«Я бы не стал называть трансфер Гарсии неудачным. Это талантливый игрок. Другое дело, он еще не нашел себя в чемпионате, может, тренеры не нашли для него определенную позицию. Может быть, атмосфера какая-то влияет. Но он индивидуально сильный и талантливый. Так же, как и с Жедсоном: невооруженным взглядом видно, что это футболист высокого уровня. Другое дело, их надо дальше раскрыть. Одно дело взять, а другое — дальше работать с ними и тренировать», — отметил Семин.

Семин считает, что работа Малышева в клубе является положительной.

«Я в работе Малышева ничего не вижу отрицательного. Он хорошо к болельщикам относился, внимание уделял всему, что происходит в клубе. Думаю, он, наверное, еще долго не уйдет из «Спартака», — заключил Семин.

Юрий Первак, бывший генеральный директор «Спартака»

«Работу Малышева оцениваю близко к нулю. Ничего себя не оправдало: ни покупки, ни работы его. Поэтому вот так я его оцениваю. Ну и слава богу, что ушел. Возрождение «Спартака-2», я думаю, это не его заслуга вообще. Возрождение-то произошло, но ключевые фигуры ушли оттуда. Также работа с агентами у него слабовата была. Много специфического профессионального было, на это нужно много времени. Я коротко сказал, близко какая моя оценка. Все люди разные — оценки разные», — заявил Первак «РБК Спорт».

По мнению Первака, бывший генеральный директор «Спартака» не занимался развитием футбола в клубе. «Приглашать просто так спортивным директором (Кахигао. — РБК) человека, который не знает вообще российский футбол, имеет какую-то там фамилию, где-то работал, что-то сделал: «Давайте попробуем, поэкспериментируем». Ну, давайте. С одной стороны, у нас сегодня тяжелый случай, что идет спецоперация. Но у нас великолепная возможность использовать свои ряды, потому что мы не играем в Европе. Нам развивать нужно свой футбол, чем Малышев вообще не занимался совсем», — добавил Первак.

Первак считает, что Малышеву было необходимо общаться с активными болельщиками, чтобы они посещали матчи команды.

«Частично трансферы входят в его ответственность, наверное. Он же все-таки подытоживает и выносит на совет директоров. Наверное, его заслуга в этом может быть. Но почему фанаты не приходят на матчи? Это что, возрождение? Он что, встречался с ними, разговаривал? Я не слышал об этом никогда. Просто ему нужно было хотя бы общаться с болельщиками», — заключил он.

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

«Не могу оценивать работу человека, с которым не знаком. Вложения в трансферы носят долгосрочный характер. Потом, я не убежден, что он к этому отношения не имеет. Обычно этим занимается спортивный директор. Как правило, генеральный директор отвечает за развитие стратегии клуба в целом: первой и второй команды, академии, юниорской команды. Очень трудно рассуждать, когда не знаешь, чем он там занимался. Но если конкретно говорить о трансферах, то я думаю, что они не ошиблись. Все футболисты хорошие, высокого уровня. Они еще в состоянии бороться за чемпионство в «Спартаке». Но в чем причина ухода Малышева — никому не известно. Ушел и ушел, так бывает. В целом оцениваю положительно работу Малышева», — заявил Колосков «РБК Спорт».