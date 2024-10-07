Призер чемпионата мира по легкой атлетике умер в 26 лет

Причиной смерти Кипьегона Бетта стали осложнения, вызванные повреждением печени и внутренних органов

Кипьегон Бетт (Фото: Panoramic / Global look press)

Бронзовый призер чемпионата мира в беге на 800 м Кипьегон Бетт умер в возрасте 26 лет. Об этом сообщает издание Nation со ссылкой на семью спортсмена.

Причиной смерти кенийского спортсмена стали осложнения, которые были вызваны повреждением печени и внутренних органов.

Сестра спортсмена Пьюрити Кируи рассказала, что ее брат чувствовал себя плохо около месяца и проходил амбулаторное лечение. А в прошлую субботу его состояние ухудшилось, и его перевели в другую больницу для дополнительного обследования. Nation уточняет, что некоторое время Бетта рвало кровью, и он жаловался на плохое самочувствие.

Кипьегон Бетт в 2016 году стал чемпионом мира среди юниоров, еще через год он сумел завоевать бронзовую награду на мировом первенстве в беге на 800 м. Однако в 2018 году его дисквалифицировали на четыре года за употребление эритропоэтина. Никаких смягчений наказания не произошло, и он вернулся только в 2022 году. В том же году он принял участие в забеге на 400 м в Кении и занял третье место. Других больших достижений с тех пор у него не было.