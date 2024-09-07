Легенда «Ливерпуля» Рон Йейтс умер в возрасте 86 лет

Бывший капитан «Ливерпуля» в последние годы жизни страдал от болезни Альцгеймера

Рон Йейтс (Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)

Бывший капитан «Ливерпуля» Рон Йейтс скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

В последние годы Йейтс страдал от болезни Альцгеймера.

Йейтс играл в «Ливерпуле» с 1961 по 1971 год. За команду он провел 454 матча, из которых более чем в 400 играх исполнял роль капитана. В истории «Ливерпуля» больше матчей в качестве капитана провел только Стивен Джеррард.

В составе «Ливерпуля» Йейтс стал двукратным чемпионом Англии (1963/64, 1965/66), выиграл Кубок (1964/65) и три Суперкубка (1964, 1965, 1966) страны.

Карьеру защитник завершил в 1977 году. В 1986-м Йейтс вернулся в «Ливерпуль» в качестве главного скаута и проработал там до 2006 года.