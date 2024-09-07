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Кто из детей погибших хоккеистов «Локомотива» стал спортсменом

Двое детей погибших хоккеистов «Локомотива» стали спортсменами
Самолет с хоккеистами ярославского «Локомотива» потерпел крушение 13 лет назад. Кто из детей погибших хоккеистов стал спортсменом — в материале «РБК Спорт»
Херман Лив
Херман Лив (Фото: hermanliv06 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Ровно 13 лет назад, 7 сентября 2011 года, произошла одна из самых больших трагедий в истории российского спорта. При взлете из ярославского аэропорта Туношна потерпел крушение самолет Як-42, который перевозил основной состав хоккейного клуба «Локомотив».

На борту самолета, который вылетал в Минск на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Динамо», находились 45 человек — 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Большинство погибло при крушении, форвард Александр Галимов был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с ожогами, но скончался в больнице через пять дней после катастрофы. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Дети нескольких погибших хоккеистов стали спортсменами. Их истории — в материале «РБК Спорт».

Вратарь шведского клуба

Херман Лив
Херман Лив
(Фото: hermanliv06 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Сын бывшего вратаря «Локомотива» Стефана Лива — Херман Лив, пошел по стопам отца и стал хоккейным голкипером. Вратарь, который потерял отца в пять лет, выступает за молодежную команду шведского «Эребру».

В прошлом сезоне вратарь играл за команду U20 — провел в регулярном чемпионате 36 матчей, одержав 20 побед при коэффициенте надежности 2,82 и 88,6% отраженных бросков.

Также он выступает за молодежную сборную Швеции, впервые он получил приглашение в национальную команду в 2021-м году. В 2023-м году в 16 лет сыграл за юниорскую сборную в матчах Кубка Глинки-Гретцки.

Его отец Стефан Лив играл в КХЛ за «Сибирь» и перешел в «Локомотив» в 2011 году. Он являлся участником шести чемпионатов мира в составе сборной Швеции, на которых выиграл четыре медали (золото, серебро, две бронзы). В 2006 году стал победителем Олимпиады, сыграв в Турине один матч. Кроме того, с 2013 года приз самому ценному игроку плей-офф шведской хоккейной лиги был назван в честь Стефана Лива.

Футболист клуба из Сент-Луиса

Нападающий Павол Демитра является легендой словацкого хоккея. Он участник трех Олимпийских игр, шести чемпионатов мира (в 2003 году выиграл бронзу) и двух Кубков мира.

Он сделал хорошую карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — в течение десяти сезонов забрасывал не менее 20 шайб. Демитра выступал за «Оттаву», «Сент-Луис», «Лос-Анджелес», «Миннесоту», «Ванкувер». С 2010 года хоккеист выступал за «Локомотив», в составе которого стал бронзовым призером КХЛ в сезоне 2010/11.

Лукас Демитра
Лукас Демитра
(Фото: lucasdemitra / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Сын форварда, Лукас Демитра, стал футболистом. 21-летний Демитра-младший родился в Сент-Луисе и имеет словацкое и американское гражданство. Он является воспитанником словацкого клуба «Тренчин», за основную команду которого провел 31 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи.

В июле вторая команда американского футбольного клуба «Сент-Луис» заключила контракт с нападающим. Контракт с клубом, который участвует в MLS Next Pro, рассчитан до конца 2025 года. Игрок уже провел за американскую команду пять матчей. Стоимость Демитры на Transfermarkt оценивается в €100 тыс.

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