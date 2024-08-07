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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Армения не смогла завоевать золото Олимпиады в Париже

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Олимпиада-2024 в Париже
Артур Алексанян упустил шанс стать первым двукратным олимпийским чемпионом в истории Армении
Артур Алексанян
Артур Алексанян (Фото: Zhang Fan / Global look press)

Иранский борец греко-римского стиля Мохаммадхади Сарави победил армянина Артура Алексаняна в финале Олимпиады.

Решающая схватка в категории 97 кг завершилась со счетом 4:1.

Сарави впервые в своей карьере стал обладателем золотой медали Олимпиад. Три года назад в Токио он сумел завоевать бронзу. В его активе также одна победа на Азиатских играх и две — на чемпионате Азии.

Алексанян упустил шанс стать первым двукратным олимпийским чемпионом в истории Армении. Всего армяне на летних Олимпиадах завоевывали две награды высшего достоинства. Первым был Армен Назарян, также являвшийся борцом греко-римского стиля.

Алексанян является самым титулованным армянским спортсменом XXI века. Кроме двух золотых наград Олимпиад в его активе четыре победы на чемпионатах мира (2014, 2015, 2017, 2022), 7 побед на чемпионатах Европы (2012—2014, 2018, 2020, 2023, 2024).

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