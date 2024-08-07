Американская синхронистка заявила о желании соревноваться с россиянками

Спортсменка заявила, что ей всегда хочется, чтобы на Олимпиаде «были лучшие»

Американская синхронистка Кеана Хантер (Фото: Joe Scarnici/Getty Images for USOPC)

Cинхронистка из США Кеана Хантер призналась, что всегда восхищалась российскими спортсменами и хотела бы видеть соперников на Олимпийских играх. Об этом американка сообщила корреспонденту «Чемпионата».

«Мне всегда хочется, чтобы здесь были лучшие, у них всегда лучше всего учиться, смотреть на лидеров спорта. Будет интересно посмотреть на них в будущем, когда они смогут вернуться, как они адаптируются к новым правилам», — сказала 20-летняя олимпийская синхронистка.

Ранее была предложена новая система оценок в синхронном плавании. В частности, каждый элемент оценивается определенным количеством баллов. Также в командные соревнования добавили акробатическую программу, а командам разрешили включать в состав двух пловцов-мужчин.

Хантер рассказала, что наблюдает за выступлениями россиянок с детства. «И в целом, не только с Олимпиад, мне очень нравятся их соло. Они такая большая сила в нашем спорте и так красиво двигаются. Они очень вдохновляют», —добавила синхронистка.

Синхронное плавание включили в олимпийскую программу в 1984 году. Соревнования групп начали проводить в 1996-м. С 2000 года россиянки неизменно побеждали как в дуэте, так и в группе, включая Олимпийские игры в Токио. Второе место в мире по количеству наград принадлежит сборной США по синхронному плаванию.

На токийской Олимпиаде Светлана Ромашина, выступавшая в составе сборной России, стала единственной в мире семикратной олимпийской чемпионкой в этом виде спорта. Ромашкина также является 21-кратной чемпионкой мира и 16-кратной чемпионкой Европы.