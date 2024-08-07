ЦСКА поздравил Газзаева с 70-летием

7 августа одному из самых титулованных российских тренеров в истории страны исполнилось 70 лет

Валерий Газзаев (Фото: Dima Korotayev/Epsilon/Getty Images)

70 лет исполнилось заслуженному тренеру России, обладателю Кубка УЕФА, многократному победителю чемпионата, Кубка и Суперкубка России Валерию Газзаеву. ЦСКА поздравил бывшего главного тренера на своих площадках в Сети.

«Желаем Валерию Георгиевичу здоровья и долгих лет жизни, успехов и благополучия! С праздником», — написали «армейцы». Под руководством Газзаева клуб провел последний матч 4 декабря 2008 года во французском Нанси.

Газзаев является обладателем 11 титулов. За свою карьеру специалист завоевал четыре чемпионата, четыре Кубка и два Суперкубка России, а также под его руководством единственный раз в истории отечественного футбола российский клуб (ЦСКА) становился обладателем Кубка УЕФА.

Специалист возглавлял московский ЦСКА в 2001-2003 и 2004-2008 годах и провел за это время 283 игры. Кубок УЕФА ЦСКА взял в сезоне 2004/2005. По числу спортивных заслуг Газзаев входит в тройку самых успешных тренеров России наряду с Юрием Семиным и Олегом Романцевым.

Валерий Газзаев родился в Орджоникидзе (Владикавказ). Играл в московских клубах «Локомотив» и «Динамо». Выступая за сборную СССР, одержал победу в двух молодежных чемпионатах Европы (1976, 1980) и завоевал бронзовую медаль Олимпиады-80. Тренировал игроков «Алании», киевского «Динамо», молодёжки и основной сборной России. Завершил карьеру в 2013 году.