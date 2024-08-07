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Махачева и еще двух россиян номинировали на премию World MMA Awards

Махачев вошел в число претендентов на приз сразу в двух номинациях
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Россиянин Ислам Махачев вошел в шорт-лист претендентов премии World MMA Awards в номинации «Боец года». Об этом сообщает на официальном сайте премии.

Среди конкурентов Махачева — бразильцы Алекс Перейра, Алешандре Пантожа и Ренан Феррейра, а также южноафриканец Дрикус дю Плесси.

Махачев вместе с соотечественником Александром Волковым также номинирован на приз «Лучший сабмишен года».

Анатолий Малыхин вошел в шорт-лист претендентов в номинации «Прорыв года».

Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). В июне он в третий раз защитил титул в бою с Дастином Порье, который завершился сдачей последнего. В его активе 26 побед при одном поражении.

Волков в июне победил единогласным решением судей Сергея Павловича. Он одержал четвертую победу подряд в UFC. На счету 35-летнего россиянина 38 побед при десяти поражениях.

Малыхин — лучший боец в азиатском промоушене One. Первый в истории чемпион мира по смешанным единоборствам в трех разных весовых категориях одновременно. Он одержал победы во всех 14 поединках.

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Ислам Махачев Александр Волков (боец UFC) смешанные единоборства (ММА) UFC
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