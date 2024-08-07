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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Леброн Джеймс получил травму в четвертьфинале Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Леброн Джеймс во время третьей четверти получил удар по лицу от соперника, следом покинул площадку и не вернулся в игру
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс (Фото: Reuters)

Форвард сборной США по баскетболу Леброн Джеймс повредил глаз в четвертьфинале Олимпиады с командой Бразилии (122:87). Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Стив Керр, сообщил в соцсети Х корреспондент Washington Post Бен Голливер.

Джеймс во время третьей четверти получил удар по лицу от соперника, следом покинул площадку и не вернулся в игру. После ему наложили четыре шва. Керр не уточнил, сможет ли лидер команды сыграть в полуфинале с командой Сербии.

В свою очередь Джеймс сообщил, что чувствует себя нормально. «Со мной все нормально. Просто пропустил случайный удар по лицу», — заявил форвард.

Джеймс набрал в матче 12 очков, сделал 9 передач, 3 подборка и 3 перехвата за 16:39 минут матча с Бразилией.

Полуфинал США — Сербия пройдет 7 августа, начало — 22:00 мск. В другом полуфинале в этот день Франция сыграет с Германией (начало — 18:30 мск).

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