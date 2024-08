Как устроен конный спорт и за что его пытаются убрать с Олимпиады

Конный спорт пытаются исключить из Олимпийских игр за жестокое обращение с лошадьми. А ведь это одно из старейших соревнований на Олимпиаде. Что такое конный спорт — в материале РБК

Фото: EPA / ТАСС

Почему конный спорт исключат из современного пятиборья

Зоозащитники давно призывали организаторов Олимпиады отказаться от конного спорта на Играх с целью прекратить издевательство над животными. А из-за произошедших событий на Играх-2020 в Токио число противников подобных соревнований заметно увеличилось.

В августе 2021 года мир обошла душераздирающая новость о том, что на Олимпийских играх усыпили лошадь швейцарского жокея Робина Годеля из-за полученных на соревнованиях травм при прохождении 20-го барьера на пересеченной местности во время соревнований.

А спустя несколько дней немецкая пятиборка Анника Шлеу во время в соревнований по конкуру пыталась заставить своего коня выполнить команду ударами хлыстом и шпорами. Следом тренер немки Ким Райзнер начала бить коня кулаком, призывая спортсменку быть жестче. После инцидента Ким Райзнер дисквалифицировали до конца соревнований, а Шлеу затравили в соцсетях.

За дело сразу же взялись защитники животных. Организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) направила письмо руководству МОК, в котором потребовала исключить конный спорт и конкур из программы современного пятиборья на Олимпиаде. «Олимпийские игры в Токио в 2020 году были беспрецедентными во многих отношениях, но мы все могли предсказать одно: страдания лошадей, используемых для конных соревнований, продолжатся. Конкур, выездка, кросс-кантри и другие конные виды спорта могут быть чрезвычайно жестокими», — заявили представители PETA.

Зоозащитникам удалось добиться своего, и в начале ноября 2021-го Международная федерация современного пятиборья (UIPM) решила исключить верховую езду из программы Олимпийских игр после 2024 года, несмотря на сопротивление спортсменов. В официальном заявлении UIPM сказано, что конный спорт будет заменен другой дисциплиной. Стоит напомнить, что соревнования по современному пятиборью стартовали в 1912 году и включали пять дисциплин — фехтование, плавание, конный спорт, стрельбу и бег.

Впрочем, конный спорт по-прежнему представлен на Олимпийских играх в качестве отдельного вида, и зоозащитникам пока не удается ничего сделать. На Играх-2020 в конном спорте было разыграно шесть комплектов наград, и на данный момент МОК не планирует сокращать программу.

Однако не исключено, что в ближайшие годы МОК придется пересмотреть программы конного спорта из-за давления общественности. Тем более что появляются все новые факты жесткого обращения с лошадьми. К примеру, в мае этого года Федерация конного спорта США оштрафовала всадника Кевина Лемке на $4 тыс. и отстранила на четыре месяца за «неспортивное поведение с применением чрезмерной силы к лошади». На чемпионате США Лемке использовал хлыст четыре раза подряд, а затем еще два раза после того, как лошадь отказалась идти вперед. Его действия сочли агрессивными.

На Олимпиаде в Токио из носа коня по кличке Kilkenny хлынула кровь, однако ирландский наездник Циан О'Коннор заставил лошадь завершить дистанцию.

Спорт не для всех

Олимпийский конный спорт является нишевым видом и интересен узкому кругу людей. Во-первых, правила определения победителя достаточно сложны по сравнению с популярными скачками. Во-вторых, это спорт для богатых. На Олимпиадах можно нередко встретить дочерей и сыновей знаменитостей, представителей королевских семей — как на трибунах, так и среди участников.

К примеру, на Олимпиаде в Токио выступала дочь многократного обладателя премий «Грэмми» и «Оскар» Брюса Спрингстина. Две лошади шведской команды принадлежали Шарлотте Сёдерстрём, дочери Стефана Перссона, совладельца H&M.

Конный спорт является затратным видом, поскольку дорого обходится не только содержание команды, но и участие в соревнованиях. К примеру, на Олимпиаду в Токио доставили 325 лошадей (стоимость доставки одной лошади может достигать $30 тыс.) для участия в соревнованиях по конному спорту. Вместе с ними также приехали 59 конюхов, 20 т корма и воды и 100 т специального оборудования. Восемь рейсов было осуществлено в Токио из бельгийского города Льеж, куда лошадей доставили из разных точек мира. Дело в том, что именно в этом городе построен самый удобный аэропорт для перевозки лошадей. Там также есть и специальный отель для любителей конного спорта Horse Inn, где могут отдохнуть как лошади, так и их сопровождающие.

Помимо размещения в Horse Inn есть помещения для проведения предполетных проверок состояния здоровья, а также для проверки документов и паспортов для путешествий. Из гостиницы лошади могут быть загружены прямо на поддоны для полета, что делает весь процесс менее стрессовым для всех участников.

Затраты на доставку лошадей компенсировал оргкомитет Игр, однако, несмотря на это, не все квалифицировавшиеся на Олимпиаду смогли поехать в Токио из-за высоких затрат.

Конная делегация из 64 человек

В общей сложности лошади проводят около 20 часов на борту во время перелета из Льежа в Токио с остановкой в Дубае. Но для некоторых лошадей полет длится в несколько раз дольше, как, к примеру, для сборной США. На примере американской команды рассказываем, как конные делегации попадают на Олимпийские игры.

Девять американских спортсменов соревновались на Олимпийских играх в Токио по трем конным дисциплинам, и три спортсмена — на Паралимпийских играх. Помимо атлетов есть четыре запасных гонщика на случай травмы основных участников, семь тренеров, шесть руководителей команд, которые занимаются логистикой. Есть 16 конюхов, ухаживающих за лошадьми, кузнец, который ухаживает за копытами и занимается их подковкой, а также четыре ветеринара и два конных физиотерапевта.

Всего конная делегация США в Токио состояла как минимум из 64 человек. Их было бы еще больше — 76, если бы не ограничения COVID-19. И это не считая горы оборудования или настоящих звезд шоу — 16 лошадей.

Поэтому неудивительно, что даже без учета взносов Олимпийского и Паралимпийского комитетов США и значительных затрат, которые несут сами спортсмены, программа по конным видам спорта на токийских Играх оценивается в шестизначную сумму.

Подготовка к Олимпийским играм может занимать годы

В идеальной ситуации координация мероприятия такого масштаба начинается задолго до Олимпиады. Спортсмены берут на себя большую часть финансовой ответственности за соревнования — ездят на собственных лошадях, нанимают собственных конюхов и покупают бóльшую часть своего оборудования. Но и национальная федерация берет на себя немало забот.

Жилье организовывается на пару лет вперед, а рейсы лошадей бронируются за год. Планируется провести предэкспортный карантин лошадей — это требование сельскохозяйственных норм каждой страны в отношении перевозки скота. Общее бригадное оборудование — от подков и вил для навоза до стульев и кофеварок — отправляется контейнеровозом. Уилл Коннелл, спортивный директор по конному спорту в США, в интервью Forbes рассказал, что федерация уже планирует логистику в следующем году для Олимпийских игр в Париже в 2024 году и разработки программы Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

В 2021 году было не легче. Жесткие протоколы COVID-19, введенные японским правительством и организаторами Олимпийских игр, сделали аккредитацию долгим и изнурительным процессом. Что еще более важно, из-за воздействия пандемии на авиакомпании осталось мало грузовых рейсов для лошадей и резко выросли цены, когда билет бизнес-класса туда и обратно в Европу для лошади и ее экипировки обычно стоит $25 тыс.

Поэтому в конце апреля с помощью логистической компании Peden Bloodstock федерация решила отправить лошадей команд из США в Европу на предэкспортный карантин, а затем в Японию, а не доставлять их прямо из Чикаго в Токио, как планировалось изначально. Таким образом, американская команда за шесть недель решила проблемы шестимесячного планирования.

При этом дополнительные этапы путешествия увеличили расходы для федерации — особенно потому, что группа в Европе включала несколько резервных лошадей и сотрудников, которые не должны были поехать в Токио. Также около $30 тыс. было потрачено на тесты на коронавирус во время карантина лошадей. Однако многие американские лошади в таких конных дисциплинах, как конкур и выездка, все равно базируются в Европе, и путешествие оттуда позволило командам США делить рейсы с другими странами, направлявшимися в Токио.

Отправить делегацию и коней в другую страну — дело нелегкое

Сами по себе полеты — это огромные затраты даже при нормальных обстоятельствах. Во-первых, лошадей нужно отвезти на трейлере с их ферм до аэропорта, где их осматривает ветеринар команды. Когда приходит время лететь, их выгуливают около 20 минут, чтобы улучшить кровообращение перед длительной поездкой, а еще одна поездка на трейлере доставит их в зону вывоза лошадей в аэропорту — примерно за семь часов до времени отправления. Там им проводят еще одну проверку здоровья и, используя тележку и ножничный подъемник, загружают в самолет в реактивных стойках (бизнес-класс с двумя лошадьми в стойле).

Конюх каждой лошади и ветеринар команды летят одним и тем же рейсом, чтобы проверять и кормить лошадей каждые несколько часов в пути (16 или 17 часов из Льежа в Токио с остановкой в Дубае для дозаправки). Ветеринар везет лекарства на случай крайней необходимости. Тем временем конюхи стараются упаковать все, что им может понадобиться за все время вдали от дома, в три больших чемодана. Багаж включает около 500 кг корма для лошадей, пищевые добавки для лечения язв, подстилку для каждой лошади, ведра, из которых они едят, и все снасти: удила, уздечки, седла, стремена и многое другое.

Приземление за границей начинается с другой операции, которая может длиться один—три часа. У лошадей, как и у людей, есть паспорта для регистрации их передвижения, и эти записи проверяются вместе с микрочипами, встроенными в шеи лошадей, для подтверждения их «личности». Оборудование должно пройти таможенный контроль, а ветеринары должны снова проверить лошадей.

Помимо коронавирусных ограничений в Токио было еще две необычные проблемы: совпадение олимпийского расписания означает, что все три команды США должны делить стойло в течение нескольких дней, и мероприятия будут проводиться в короткие сессии утром и вечером, а не в одно время, чтобы уберечь лошадей от дневной жары. Это корректировка для всей делегации, но особенно для конюхов, которые приходят на работу около 5:30 утра и заканчивают в 10 вечера.

По окончании Игр делегация может расслабиться, но ненадолго: ей предстоит пройти еще один карантин и долгую поездку домой. Условия для лошадей, несомненно, изнурительные. Возможно, отмена соревнований по конному спорту действительно станет хорошей идеей и облегчит жизнь животным.