«Спартак» отдал в аренду в «Сочи» Антона Зиньковского

Футболист сборной России перешел из «Спартака» в «Сочи»

Полузащитник Антон Зиньковский взят в аренду до конца сезона 2025/26

Антон Зиньковский (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский перешел в «Сочи». Об этом сообщается на сайте «красно-белых».

29-летний футболист взят в аренду до конца сезона 2025/26.

Зиньковский стал игроком «Спартака» летом 2022 года (до этого он выступал за «Крылья»). С тех пор он провел за «красно-белых» 87 матчей, в которых забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.

Вторую часть прошлого сезона Зиньковский провел в «Крыльях Советов» также на правах аренды.

В сборной России на счету Зиньковского три матча.