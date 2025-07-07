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Спорт ,  
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Футболист сборной России перешел из «Спартака» в «Сочи»

«Спартак» отдал в аренду в «Сочи» Антона Зиньковского
Полузащитник Антон Зиньковский взят в аренду до конца сезона 2025/26
Антон Зиньковский
Антон Зиньковский (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский перешел в «Сочи». Об этом сообщается на сайте «красно-белых».

29-летний футболист взят в аренду до конца сезона 2025/26.

Зиньковский стал игроком «Спартака» летом 2022 года (до этого он выступал за «Крылья»). С тех пор он провел за «красно-белых» 87 матчей, в которых забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.

Вторую часть прошлого сезона Зиньковский провел в «Крыльях Советов» также на правах аренды.

В сборной России на счету Зиньковского три матча.

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