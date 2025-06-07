Сафонов пропустит матч против Белоруссии после грубой ошибки с Нигерией
Голкипер сборной России Матвей Сафонов пропустит следующий товарищеский матч с Белоруссией, сообщил «Матч ТВ» тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.
«Сафонов 9-го числа должен быть в расположения клуба, поэтому Матвей не поедет на матч с Белоруссией. Даже если бы не этот срочный отъезд, ему нужен отдых хотя бы две недели после такого тяжелого сезона. Пусть отдохнет хотя бы три дня», — сказал Кафанов.
Сборная России 6 июня в Москве сыграла вничью с командой Нигерии со счетом 1:1. Сафонов провел на поле всю игру, нигерийцы забили после его ошибки в передаче. При этом сборная России пропустила первый гол с октября 2023 года.
Следующий товарищеский матч сборная России, отстраненная от турниров ФИФА и УЕФА, проведет в гостях в Минске против команды Белоруссии 10 июня.
Сафонов, перешедший летом 2024 года из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен», в дебютном сезоне в составе французского клуба завоевал четыре трофея — Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
Из вратарей на июньский сбор еще вызваны Андрей Лунев («Динамо», Москва) и Антон Митрюшкин («Локомотив»).
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