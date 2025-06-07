Экс-чемпион WBO из России победил в первом бою после 9-летнего перерыва
Российский боксер Руслан Проводников, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе, одержал победу в первом профессиональном поединке после девятилетнего перерыва.
41-летний Проводников победил в Красноярске мексиканца Хосе Луиса Кастильо единогласным решением судей по итогам шести раундов.
Соперники уже встречались в 2015 году, тогда россиянин победил техническим нокаутом в пятом раунде.
Последний бой на профессиональном ринге у Проводникова был в июне 2016 года, когда он уступил американцу Джону Молине. Теперь в активе россиянина 26 побед (18 нокаутом) и пять поражений. Проводников был чемпионом WBO в 2013 году.
На счету 51-летнего Кастильо 66 побед, 14 поражений и одна ничья. В 2000–2002 и 2004–2005 годах мексиканец владел поясом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
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